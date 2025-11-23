Binaghi parla di Sinner dopo il trionfo nella Davis: "Ancora una volta ha avuto ragione lui"

"Che vi devo dire, ancora una volta aveva ragione Sinner, no?". Comincia così il presidente Angelo Binaghi la sua chiacchierata con la Rai dopo il terzo trionfo di fila in Coppa Davis. Una vittoria pazzesca arrivata senza l'uomo di punta del tennis nostrano. "Jannik l'aveva detto che non c’era bisogno di lui per vincere perché avevamo uno squadrone e così è stato. Lui non sbaglia mai", ha proseguito Binaghi. "Questi ragazzi incredibili hanno dimostrato sul campo non solo il valore ma soprattutto l’attaccamento alla squadra e al paese: è una grande famiglia, come hanno detto Berrettini e Cobolli. Siamo riusciti a costruire qualcosa di unico con un gruppo di ragazzi che non mollano mai. Tra l'altro avevo la Cocciaretto accanto a me a tifare per i ragazzi oggi. Siamo un blocco unico. Se riusciamo a tenere fuori Darderi e Arnaldi e vinciamo lo stesso vuol dire che abbiamo un movimento fantastico. Abbiamo vinto tre volte con otto/dieci giocatori differenti e questo è il segnale di un movimento pazzesco. Il terzo titolo è una consacrazione".