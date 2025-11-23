Corriere dello Sport.it
domenica 23 novembre 2025
Italia, incidente al trofeo della Davis dopo il trionfo. Berrettini con le mani nei capelli sul palco: "E adesso?"

Gli azzurri alzano il trofeo dopo il successo contro la Spagna ma si accorgono di una cosa che non va
2 min

Un momento di imbarazzo è andato in scena durante la premiazione dell'Italia, fresca vincitrice della terza Coppa Davis di fila. Dopo la sfilata dei giocatori spagnoli - sconfitti ma applauditi da tutto il pubblico - sul palco allestito per la cerimonia, è arrivato il momento più atteso: Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e tutto il resto della squadra azzurra vengono chiamati sul palco. Parte l'inno, l'emozione è grandissima. Poi si passa al momento più importante, la squadra si avvicina all'insalatiera e alza il trofeo della coppa e lì avviene l'irreparabile: Berrettini se ne accorge subito e si mette le mani nei capelli, Sonego subito dietro scoppia a ridere insieme al capitano Volandri: il trofeo si rompe

L'incidente con la coppa ha un lieto fine

Panico, come si infila di nuovo la parte superiore con la base? Ci provano gli azzurri ma senza fortuna. Ma l'incidente ha un lieto fine: poco dopo saranno gli addetti della cerimonia a sistemare il trofeo che torna alla sua forma originale. Restano le risate e l'imbarazzo per un momento davvero particolare vissuto dai nostri campioni.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

