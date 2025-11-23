Italia, incidente al trofeo della Davis dopo il trionfo. Berrettini con le mani nei capelli sul palco: "E adesso?"

Un momento di imbarazzo è andato in scena durante la premiazione dell'Italia, fresca vincitrice della terza Coppa Davis di fila. Dopo la sfilata dei giocatori spagnoli - sconfitti ma applauditi da tutto il pubblico - sul palco allestito per la cerimonia, è arrivato il momento più atteso: Matteo Berrettini, Flavio Cobolli e tutto il resto della squadra azzurra vengono chiamati sul palco. Parte l'inno, l'emozione è grandissima. Poi si passa al momento più importante, la squadra si avvicina all'insalatiera e alza il trofeo della coppa e lì avviene l'irreparabile: Berrettini se ne accorge subito e si mette le mani nei capelli, Sonego subito dietro scoppia a ridere insieme al capitano Volandri: il trofeo si rompe!