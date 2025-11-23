La Luiss Basket torna al successo: dopo una gara intensa, battuta in trasferta la Benacquista Latina

La Luiss (con Bottelli e Fallucca ancora indisponibili) parte con il quintetto base composto da Pasqualin, Graziano, Jovovic, Salvioni e Atamah; Latina replica con Cipolla, Gallo, Chiti, Sacchetti e Nwohuocha.

Il match inizia con la tripla di Pasqualin, prima della risposta di Cipolla e Chiti: aggiungendo il libero e l'appoggio di Salvioni, il punteggio è di 5-6 dopo tre minuti e mezzo di gioco per gli ospiti. Con 5 punti consecutivi di Gallo, i padroni di casa si riportano avanti, per poi toccare il +9 con le triple di Pastore e Maiga a tre minuti dalla fine del primo quarto. La Luiss firma nell'ultimo minuto e mezzo della prima frazione il proprio break: 8-0 con Casella e Fernandez protagonisti, con la tripla sulla sirena di fine quarto dello stesso Lobito Fernandez a fissare il punteggio sul 21-20.

Il match resta vibrante, con le due squadre a controbattersi; da una parte Latina trova ripetutamente il canestro dietro la linea dei tre punti con Pastore e Sacchetti, dall'altra Sylla piazza due inchiodate e dopo tre minuti del secondo quarto il punteggio è sul 30-26. La differenza fra le due squadre continua a restare fra i due possessi di differenza, prima del nuovo vantaggio di 7 punti per Latina firmato da Nwohuocha: 35-28 a metà seconda frazione. Sacchetti e Chiti portano i padroni di casa sul +12; a due minuti dall'intervallo Casella e Atamah con un parzialino di 4-0 riportano a -7 la Luiss, in un quarto che vede ancora i due classe 2006 del team capitolino essere protagonisti, chiudendosi definitivamente sul punteggio di 44-39.

Pasqualin inizia il terzo quarto come il primo, con una tripla a segno: la partita si riaccende completamente e sempre Pasqualin con altri due canestri da tre punti riporta in vantaggio la Luiss, 44-48, dopo due minuti dal rientro in campo. Latina ritrova il canestro ma Pasqualin è ispiratissimo: quarta tripla in tre minuti e mezzo e capitolini che provano la fuga, sul +7 del 46-53. Dopo il timeout di coach Gramenzi, Sylla trova comunque la schiacciata del +9 ospite, prima della tripla di Pastore del 50-56 a metà frazione. Cucci, Chiti e Maiga continuano a trovare il canestro da dietro l'arco, con la Luiss che mantiene comunque l'inerzia, con Pasqualin che trova la sua quinta tripla di un quarto che conclude con 18 punti personali realizzati, decisivi per il punteggio di 60-66 di fine terza frazione.

Latina parte bene nell'ultimo quarto, portando il match in parità dopo due minuti di gioco, prima che Fernandez ritrovi il canestro per la Luiss con un jumper e due liberi, per il 66-70 ospite. L'intensità sale per una gara che resta accesissima: nuovo sorpasso di Latina a metà frazione, con i due liberi e la tripla di Sacchetti per il 74-70. Al rientro dal timeout chiamato da coach Righetti, nuova tripla di Pasqualin e sei liberi realizzati da Salvioni, Cucci e Casella oltre ad un nuovo appoggio di Salvioni: la Luiss con un break di 11-0 torna avanti per 74-81 a tre minuti dal termine della gara. Latina prova a risalire, ma Pasqualin è ancora freddo dalla lunetta: 2/2 per il 78-85 che scava il solco decisivo fra le due squadre, con i padroni di casa che non riescono più a recuperare e il match che si conclude con il successo della Luiss per 83-90.

Latina Basket - Luiss Roma 83-90

Latina Basket: Maiga 6, Simonetti, Gallo 9, Chiti 14, Di Emidio 2, Sacchetti 18, Nwohuocha 4, Cipolla 4, Pastore 15, Palombo, Bakovic 11. Allenatore: Gramenzi. Ass. All.: Gabriele, Bagni

Luiss Roma: Jovovic 2, Fernandez 16, Bottelli n.e, Casella 11, Pasqualin 29, Ferrara, Sylla 8, Atamah 4, Cucci 8, Salvioni 11, Graziano 1. Allenatore: Righetti. Ass. All.: Trimboli, Russo