Federica Pellegrini e la domanda su Sinner e Paolini: la bella risposta stupisce tutti

"Si parla più di Sinner che della Paolini? È sempre stato così ci si lega molto al personaggio del momento". Fedrica Pellegrini parla del differente modo con il quale tifosi e opinione pubblica trattano lo sport maschile rispetto a quello femminile. Schiva le polemiche e regala una riflessione intelligente su come certi personaggi riescano a fare da traino per lo sviluppo e la crescita di determinati sport indipendentemente dal sesso.

Federica Pellegrini su Sinner e Jasmine Paolini

Rispondendo ad una domanda sul poco clamore dedicato a Jasmine Paolini rispetto a Sinner, la Pellegrini spiega: "Era così anche ai tempi di Tomba e della Compagnoni. Per quanto Deborah abbia fatto cose immense, il personaggio è sempre stato Alberto, ma questo non è un punto a sfavore, anzi. Basta - ha detto in un'intervista a Tuttosport - che ci sia un personaggio che traini il movimento, che accresca la passione degli italiani verso lo sport”. Questo dovrebbe bastare.