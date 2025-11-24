Corriere dello Sport.it
lunedì 24 novembre 2025
Federica Pellegrini e la domanda su Sinner e Paolini: la bella risposta stupisce tutti

L'ex campionessa azzurra risponde con franchezza ad una domanda sui tennisti italiani
1 min

"Si parla più di Sinner che della Paolini? È sempre stato così ci si lega molto al personaggio del momento". Fedrica Pellegrini parla del differente modo con il quale tifosi e opinione pubblica trattano lo sport maschile rispetto a quello femminile. Schiva le polemiche e regala una riflessione intelligente su come certi personaggi riescano a fare da traino per lo sviluppo e la crescita di determinati sport indipendentemente dal sesso.

Federica Pellegrini su Sinner e Jasmine Paolini

Rispondendo ad una domanda sul poco clamore dedicato a Jasmine Paolini rispetto a Sinner, la Pellegrini spiega: "Era così anche ai tempi di Tomba e della Compagnoni. Per quanto Deborah abbia fatto cose immense, il personaggio è sempre stato Alberto, ma questo non è un punto a sfavore, anzi. Basta - ha detto in un'intervista a Tuttosport - che ci sia un personaggio che traini il movimento, che accresca la passione degli italiani verso lo sport”. Questo dovrebbe bastare.

