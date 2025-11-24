Bertolucci e la previsione azzeccata sull’Italia in Coppa Davis: "L’avevo detto due giorni fa". Poi asfalta il regolamento...

Il nuovo episodio de "La Telefonata" è ancora una volta teatro di analisi e sfottò tra Paolo Bertolucci e Adriano Panatta . I due amici si sono confrontati sul risultato straordinario dell'Italia in Coppa Davis, addirittura predetto da Bertolucci due giorni prima: "Io ieri mattina l'avevo scritto, ti avevo detto Berrettini e Cobolli 2-0, non c'è storia. Tu invece scrivi sempre il giorno dopo, comodo così", l'ammissione con attacco ad Adriano annesso, ovviamente.

Bertolucci sulla Coppa Davis: "Sono degli sciamannati"

L'altra stilettata invece l'ex numero 12 del mondo l'ha lanciata al format della Coppa Davis, lontanissimo da quello di una volta quando giocavano sia Bertolucci sia Panatta: "La Coppa Davis ha una formula da matti, assurda, che va modificata assolutamente. Sono d'accordo sui 2 o 3 anni e riportarla a come era prima. Così non può andare avanti, abbiamo vinto senza affrontare un giocatore fra i primi 35 del mondo, questo non è possibile. Poi, che noi siamo fenomenali senza Sinner significa che per gli altri è tragica, si devono dare una mossa. Questi sciamannati, non si spiega come riescano a fare le cose alla rovescia". La "Telefonata" si è conclusa parlando di allevamenti di cammelli a Dubai e gelaterie estive nella solita ironia tra campioni.