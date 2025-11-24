Volandri e il retroscena su Sinner nella chat Davis: "Ogni giorno mi scriveva...". Poi parla della strana richiesta di Cobolli in finale

"Nella chat che abbiamo noi della Davis ci ha fatto i complimenti per la vittoria. E ogni giorno ha scritto a me, separatamente, dicendomi 'fai come hai sempre fatto, tieni unito il gruppo e affidati a giocatori'". Così il capitano dell'Italia che ha vinto la terza Coppa Davis di fila, Filippo Volandri, ha raccontato i messaggi che si è scambiato in questi giorni (ogni giorno) con il numero uno italiano (e numero due al mondo) Jannik Sinner. Ospite di Un Giorno da Pecora, capitan Volandri ha poi posto l'asticella ancora più in alto in vista della prossima stagione: "Se l'anno prossimo si potrà tornare a vincere in Davis? Beh, noi lo vorremmo tanto, si gioca in Italia e questo ci dà una marcia in più, ci proveremo ad ogni modo", ha assicurato Volandri.