lunedì 24 novembre 2025
Volandri e il retroscena su Sinner nella chat Davis: "Ogni giorno mi scriveva...". Poi parla della strana richiesta di Cobolli in finale© Getty Images for ITF

Volandri e il retroscena su Sinner nella chat Davis: "Ogni giorno mi scriveva...". Poi parla della strana richiesta di Cobolli in finale

Il capitano dell'Italia Campione racconta i messaggi scambiati con Jannik su Whatsapp e poi ride: "L'insalatiera che si è rotta? Bolelli dovrebbe saperlo, va presa da sotto"
2 min

"Nella chat che abbiamo noi della Davis ci ha fatto i complimenti per la vittoria. E ogni giorno ha scritto a me, separatamente, dicendomi 'fai come hai sempre fatto, tieni unito il gruppo e affidati a giocatori'". Così il capitano dell'Italia che ha vinto la terza Coppa Davis di fila, Filippo Volandri, ha raccontato i messaggi che si è scambiato in questi giorni (ogni giorno) con il numero uno italiano (e numero due al mondo) Jannik Sinner. Ospite di Un Giorno da Pecora, capitan Volandri ha poi posto l'asticella ancora più in alto in vista della prossima stagione: "Se l'anno prossimo si potrà tornare a vincere in Davis? Beh, noi lo vorremmo tanto, si gioca in Italia e questo ci dà una marcia in più, ci proveremo ad ogni modo", ha assicurato Volandri.

La battuta dopo la caduta dell'Insalatiera

Un battuta che ha fatto ridere tutto lo studio il capitano Volandri l'ha dedicata anche all'incidente avvenuto sul palco dopo la premiazione della squadra: "Bolelli e la caduta dell'Insalatiera? Beh, la Coppa Davis va presa da sotto, dovrebbe saperlo Bolelli, visto che è la terza che alza. Proprio lui dovrebbe avere maggiore dimestichezza".

La strana richiesta di Cobolli durante il match contro Munar

Il capitano dell'Italtennis ha poi raccontato un retroscena curioso durante il match di ieri di Volandri contro Munar: "Ad un certo punto, verso la fine della partita, Cobolli mi ha chiesto del sale. Sale fino. Quando la partita si allunga si usa per ingannare il sistema nervoso, perché magari sta arrivando qualche crampetto. Si mette del sale sotto la lingua per esser più tranquilli", ha spiegato poi Volandri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

