Mouratoglou netto su Sinner: "Contro di lui nessuno può fare nulla. Alcaraz, invece..."
Il duello infinito tra Sinner e Alcaraz è destinato a durare a lungo e, soprattutto, a dividere l'opinione pubblica su chi sia il migliore. Ad intervenire in questo dibattito infinito è stato attraverso il proprio account LinkedIn, Patrick Mouratoglou, l'allenatore francese famoso per le sue uscite pubbliche mai banali.
Alcaraz ha battuto più volte Sinner? Il dato può ingannare
In questo momento Alcaraz è davanti all'italiano 10-6 come vittorie negli scontri diretti. Un dato che inganna, secondo Mouratoglou: "Le partite tra questi due giocatori sono sempre molto equilibrate fino all'ultimo scambio. Guardate, ad esempio, la finale del Roland Garros: è stato un match pazzesco, dove sono stati i dettagli più piccoli a fare la differenza. Ci ricordiamo tutti i tre match point avuto di Jannik in quella finale veramente assurda", ha detto l'allenatore.
Il paragone tra Sinner e Alcaraz rispetto ai Big 2
Il paragone tra Sinner e Alacaraz si sposta poi al passato. Sempre Mouratoglou: "Prendiamo Federer e Nadal. Lo svizzero era il miglior giocatore del mondo ed era in grado di battere sempre tutti gli avversari che gli si paravano davanti. Poi è arrivato Rafa e quando giocavano l'uno contro l'altro era lo spagnolo a vincere spesso gli scontri diretti. Rafa vinceva perché Roger contro di lui non riusciva a fare quello che faceva di solito, non trovava le soluzioni giuste per batterlo. Era un paradosso molto affascinante, se vogliamo. E oggi è lo stesso: il numero uno del mondo Alcaraz ha sconfitto Jannik in 10 partite su 16. Eppure Sinner supera costantemente tutti gli altri avversari che ci giocano contro. E nonostante i tre mesi di squalifica è riuscito quasi a scavalcare lo spagnolo in vetta alla classifica Atp".
L'aspetto che esalta le qualità di Sinner secondo Mouratoglou
Mouratoglou conclude il suo ragionamento esaltando ancora una volta Sinner: "L'italiano viene spesso dipinto come il vero numero uno, non a caso ha vinto le ultime edizioni delle Atp Finals. La percezione generale quindi è assurda: Sinner è visto come il migliore di tutti, ma Alcaraz è il migliore tra loro due. Io comunque non credo a questa narrazione. Le sfide tra loro due sono sempre decise dai dettagli tipo al Roland Garros, come ho detto prima. A livello tecnico, mentale e tattico Sinner e Alcaraz sono alla pari. Ciò che li distingue è il modo in cui dominano tutti gli altri e in questo Sinner è imbattibile. La maggior parte dei tennisti non può fare nulla contro di lui".