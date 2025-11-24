Mouratoglou netto su Sinner: "Contro di lui nessuno può fare nulla. Alcaraz, invece..."

Il duello infinito tra Sinner e Alcaraz è destinato a durare a lungo e, soprattutto, a dividere l'opinione pubblica su chi sia il migliore. Ad intervenire in questo dibattito infinito è stato attraverso il proprio account LinkedIn, Patrick Mouratoglou , l'allenatore francese famoso per le sue uscite pubbliche mai banali.

Alcaraz ha battuto più volte Sinner? Il dato può ingannare

In questo momento Alcaraz è davanti all'italiano 10-6 come vittorie negli scontri diretti. Un dato che inganna, secondo Mouratoglou: "Le partite tra questi due giocatori sono sempre molto equilibrate fino all'ultimo scambio. Guardate, ad esempio, la finale del Roland Garros: è stato un match pazzesco, dove sono stati i dettagli più piccoli a fare la differenza. Ci ricordiamo tutti i tre match point avuto di Jannik in quella finale veramente assurda", ha detto l'allenatore.

Il paragone tra Sinner e Alcaraz rispetto ai Big 2

Il paragone tra Sinner e Alacaraz si sposta poi al passato. Sempre Mouratoglou: "Prendiamo Federer e Nadal. Lo svizzero era il miglior giocatore del mondo ed era in grado di battere sempre tutti gli avversari che gli si paravano davanti. Poi è arrivato Rafa e quando giocavano l'uno contro l'altro era lo spagnolo a vincere spesso gli scontri diretti. Rafa vinceva perché Roger contro di lui non riusciva a fare quello che faceva di solito, non trovava le soluzioni giuste per batterlo. Era un paradosso molto affascinante, se vogliamo. E oggi è lo stesso: il numero uno del mondo Alcaraz ha sconfitto Jannik in 10 partite su 16. Eppure Sinner supera costantemente tutti gli altri avversari che ci giocano contro. E nonostante i tre mesi di squalifica è riuscito quasi a scavalcare lo spagnolo in vetta alla classifica Atp".

L'aspetto che esalta le qualità di Sinner secondo Mouratoglou

Mouratoglou conclude il suo ragionamento esaltando ancora una volta Sinner: "L'italiano viene spesso dipinto come il vero numero uno, non a caso ha vinto le ultime edizioni delle Atp Finals. La percezione generale quindi è assurda: Sinner è visto come il migliore di tutti, ma Alcaraz è il migliore tra loro due. Io comunque non credo a questa narrazione. Le sfide tra loro due sono sempre decise dai dettagli tipo al Roland Garros, come ho detto prima. A livello tecnico, mentale e tattico Sinner e Alcaraz sono alla pari. Ciò che li distingue è il modo in cui dominano tutti gli altri e in questo Sinner è imbattibile. La maggior parte dei tennisti non può fare nulla contro di lui".