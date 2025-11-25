L'ex tennista si scaglia contro Sinner e Alcaraz: "Ma quale amicizia, la stanno esagerando"

Dopo l'ennesima stagione di dominio condiviso, la rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è destinata a monopolizzare il prossimo futuro del tennis maschile. Nel 2025 lo spagnolo e l'azzurro si sono divisi equamente i quattro titolo del Grande Slam e si sono affrontati in sei finali con quattro vittorie per Carlos e due per Jannik. Tanti si sono interrogati anche sul loro rapporto fuori dal campo e secondo l'ex tennista statunitense Jack Sock è sbagliata la narrativa dell'amicizia tra i due.

Sock sulla rivalità Sinner-Alcaraz

Nell'ultima puntata del podcast "Nothing Major", Sock ha sottolineato: "Penso che Carlos sarebbe più aperto ad un'amicizia, in base alla sua personalità. Jannik, invece, mi sembra più chiuso nel suo mondo e nel suo gruppo di persone. Credo che i tifosi di tennis in generale abbiano ovviamente amato la narrativa su Roger Federer e Rafa Nadal e tutto ciò che li riguardava, e loro sono davvero amici. E penso che, siccome ora sono ritirati e non più presenti nel circuito, la gente voglia così tanto rivivere quella storia che la sta spingendo su questi due. A ogni torneo, mi sembra che ormai ogni settimana, vai su X e vedi: ‘oh, Carlos e Jannik, guarda questa interazione che hanno avuto mentre si incrociavano sul campo di allenamento'. Solo perché dai un cinque a qualcuno e sorridi, non significa che siate davvero grandi amici. Forse col tempo, con la rivalità e tutto il resto, potrebbe diventarlo, ma al momento penso che stia venendo spinto tutto molto più della realtà. Sono d’accordo che siano amici, ma la narrativa secondo cui sarebbero molto legati è esagerata".