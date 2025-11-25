Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 25 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Anche Berrettini alle Maldive: il video inedito col karaoke di Ligabue e il viaggio relax

Come Jannik Sinner e Alexander Zverev, anche il tennista romano ha scelto il caldo e il mare come meta per le sue vacanze
1 min
TagsMatteo Berrettini

Al termine di una stagione ricca di successi per il tennis azzurro, anche per gli eroi della Coppa Davis 2025 è tempo di andare in vacanza prima di iniziare la preparazione al prossimo anno. C'è chi ha scelto il mare, come Jannik Sinner e Alexander Zverev, che hanno testimoniato l'incontro sullo stesso aereo in direzione delle Maldive. "Immagino sia periodo di Maldive per tutti, eh?" aveva scritto il numero tre al mondo, condividendo il selfie con il campione altoatesino. E anche per Matteo Berrettini la meta scelta è proprio quella dei suoi illustri colleghi.

Anche Berrettini alle Maldive

Condividendo sui social il post pubblicato da Andrea Vavassori, nel quale vengono testimoniate le sue doti canore alle prese con il karaoke con una canzone di Ligabue, Berrettini ha fatto sapere che trascorrerà la sua off season alle Maldive. Il romano punterà ad una stagione sicuramente più fortunata a partire già dalla tournée asiatica dopo i tanti problemi che hanno caratterizzato il 2025 prima del trionfo con la nazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

ATP Finals 2026: partenza recordFurlan sulla Coppa Davis

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS