Anche Berrettini alle Maldive: il video inedito col karaoke di Ligabue e il viaggio relax
Al termine di una stagione ricca di successi per il tennis azzurro, anche per gli eroi della Coppa Davis 2025 è tempo di andare in vacanza prima di iniziare la preparazione al prossimo anno. C'è chi ha scelto il mare, come Jannik Sinner e Alexander Zverev, che hanno testimoniato l'incontro sullo stesso aereo in direzione delle Maldive. "Immagino sia periodo di Maldive per tutti, eh?" aveva scritto il numero tre al mondo, condividendo il selfie con il campione altoatesino. E anche per Matteo Berrettini la meta scelta è proprio quella dei suoi illustri colleghi.
Anche Berrettini alle Maldive
Condividendo sui social il post pubblicato da Andrea Vavassori, nel quale vengono testimoniate le sue doti canore alle prese con il karaoke con una canzone di Ligabue, Berrettini ha fatto sapere che trascorrerà la sua off season alle Maldive. Il romano punterà ad una stagione sicuramente più fortunata a partire già dalla tournée asiatica dopo i tanti problemi che hanno caratterizzato il 2025 prima del trionfo con la nazionale.