Anche Berrettini alle Maldive: il video inedito col karaoke di Ligabue e il viaggio relax

Al termine di una stagione ricca di successi per il tennis azzurro, anche per gli eroi della Coppa Davis 2025 è tempo di andare in vacanza prima di iniziare la preparazione al prossimo anno. C'è chi ha scelto il mare, come Jannik Sinner e Alexander Zverev, che hanno testimoniato l'incontro sullo stesso aereo in direzione delle Maldive. "Immagino sia periodo di Maldive per tutti, eh?" aveva scritto il numero tre al mondo, condividendo il selfie con il campione altoatesino. E anche per Matteo Berrettini la meta scelta è proprio quella dei suoi illustri colleghi.