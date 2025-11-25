Dalla notte alla playstation ai cori sfrenati per Cobolli e il karaoke: il backstage della Davis visto da Vavassori

È stata senza dubbio l'unione del gruppo uno dei segreti che hanno portato l'Italia a conquistare a Bologna la terza Coppa Davis consecutiva, la quarta nella storia della nazionale azzurra. Anche senza Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, la squadra capitanata da Filippo Volandri è riuscita a riconfermarsi sul trono mondiale senza perdere nemmeno una partita nel segno delle vittorie di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, ma anche del fondamentale apporto dalla panchina di tutto lo staff e di Lorenzo Sonego, Andrea Vavassori e Simone Bolelli.