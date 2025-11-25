Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 25 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Dalla notte alla playstation ai cori sfrenati per Cobolli e il karaoke: il backstage della Davis visto da Vavassori

I video pubblicati sui social hanno rivelato i segreti che hanno portato la nazionale azzurra a conquistare l'insalatiera d'argento a Bologna
1 min
TagsCoppa Davis

È stata senza dubbio l'unione del gruppo uno dei segreti che hanno portato l'Italia a conquistare a Bologna la terza Coppa Davis consecutiva, la quarta nella storia della nazionale azzurra. Anche senza Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, la squadra capitanata da Filippo Volandri è riuscita a riconfermarsi sul trono mondiale senza perdere nemmeno una partita nel segno delle vittorie di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, ma anche del fondamentale apporto dalla panchina di tutto lo staff e di Lorenzo Sonego, Andrea Vavassori e Simone Bolelli.

Il backstage della vittoria dell'Italia in Davis

Per celebrare il trionfo azzurro, sui propri profili social Andrea Vavassori ha postato qualche video che riporta i backstage più significativi della squadra. Spiccano la partita alla Playstation tra Cobolli e Berrettini, il karaoke di Matteo mentre intona una canzone di Ligabue e il coro di tutto il team per caricare Cobolli prima della partita decisiva con Jaume Munar e i siparietti in conferenza stampa che hanno già fatto il giro del mondo. 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

