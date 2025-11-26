Alcaraz infortunato, bufera per le esibizioni in America. La durissima replica: "La gente non capisce..."

Carlos Alcaraz è il numero uno al mondo e con Jannik Sinner, ormai da un paio d'anni, si spartisce praticamente tutti gli Slam. Evidentemente non basta: c'è stata una forte polemica per la decisione di saltare la Coppa Davis - persa dalla Spagna in finale contro l'Italia - a causa di un infortunio al bicipite femorale e poi esibirsi a dicembre negli Stati Uniti a New York e Miami. Sui social, ma c'è stato anche qualche articolo velenoso, è sembrata una cosa stonata. Alcaraz però non ci sta e in una replica riportata da AP ha spiegato bene la sua decisione, motivandola chiaramente: "Prima di tutto, è normale che la gente la pensi così e non capisca perché ci lamentiamo del calendario e poi organizziamo le esibizioni - le sue parole all' Associated Press -. Ma per me, la differenza principale è che, in un torneo, devi mantenere la concentrazione ed è davvero impegnativo fisicamente e mentalmente per una settimana e mezza. Mentre un'esibizione dura solo un giorno. Rimani concentrato, ti riscaldi, ti alleni poco, per una sola partita". E incassi tanti soldi solo per il fatto di esserci, verrebbe da aggiungere.

Alcaraz, dove e con chi giocherà a dicembre

Tutto si riduce, dice quindi il campione spagnolo, alla pressione esterna e interna che deriva dalla fatica settimanale – per le vittorie, per i punti in classifica, per l'hardware – che si accumula nel corso della stagione. Questo genere di cose sono assenti quando Alcaraz gioca in un posto diverso dall'All England Club o dal Roland-Garros, e invece si diverte nelle sedi dei New Jersey Devils della NHL, per esempio, o dei Miami Marlins della Major League Baseball, due luoghi che non hanno mai ospitato tennis professionistico in precedenza. Ross Hutchins, che supervisiona la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup in qualità di nuovo CEO della Federazione Internazionale Tennis, ritiene che questo tipo di visibilità sia positiva: "Abbiamo città, governi, sedi, individui, imprenditori, federazioni che vogliono solo più tennis. Tutti vogliono più tennis e lo sport sta crescendo sempre di più con il suo fascino. Quindi al momento ci troviamo in una situazione fortunata. È difficile dire che sia negativo per gli atleti esibirsi in una nuova sede ed è difficile criticarli a causa delle dinamiche in cui si trovano come lavoratori autonomi che non sanno mai quando la loro forma fisica calerà o quale infortunio potrebbe colpirli". Quali sono, quindi, le esibizioni a cui parteciperà Alcaraz? Al Prudential Center, oltre a Carlos contro Tiafoe il 7 dicembre, ci sarà un incontro di singolare tra Jessica Pegula, seconda classificata agli US Open 2024, e Amanda Anisimova, seconda classificata a Wimbledon e agli US Open 2025, oltre ad alcuni doppi misti. La sera successiva, al loanDepot Park, Alcaraz contro Fonseca sarà accompagnato da un altro incontro tra Pegula e Anisimova, oltre a un tie-break di doppio misto a 10 punti.

Perché Alcaraz farà due esibizioni a dicembre

"Si possono affrontare le esibizioni in diversi modi - ha aggiunto Alcaraz -. Si può giocare con divertimento, offrendo un buon tennis, tirando buoni colpi e divertendosi. Oppure si può affrontarle con serietà, usando tattiche e provando diverse cose che si vorranno fare in seguito. Quindi, per queste partite, giocherò bene, le prenderò molto seriamente, ma allo stesso tempo cercherò di divertirmi il più possibile. Per me, questo è ciò che conta. Quando mi diverto in campo, posso mostrare il mio tennis migliore". E incassare bei soldi, con tanti saluti alle polemiche.