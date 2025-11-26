Djokovic in campo, l'ammissione di Federer sul ritiro: "Non sa ancora cosa significhi..."
Dopo qualche anno di attesa è stato annunciato che Roger Federer entrerà ufficialmente nella Tennis Hall of Fame nel 2026. Dopo la notizia tante leggende del tennis, tra cui Rod Laver, Martina Navratilova e Boris Becker, hanno voluto congratularsi con il 20 volte campione Slam, che ha celebrato l'accaduto in un evento con alcuni giovani atleti di Swiss Tennis a Bienne, durante il quale si è anche concesso ad un'intervista. "Non avrei mai immaginato di entrare nel pantheon del tennis o di vincere Wimbledon, tra le altre cose - ha rivelato Federer -. Speravo semplicemente di raggiungere il circuito professionistico e che lasciare la scuola a 16 anni non si sarebbe rivelato un errore. Ma alla fine, le cose sono andate più velocemente e più facilmente del previsto. Anche se anch'io ho avuto le mie battaglie e le mie battute d'arresto. Se dovessi rifare tutto da capo, rifarei esattamente la stessa cosa. Tutte queste esperienze mi hanno reso la persona che sono. Non ho mai finto. Tranne in campo, ovviamente, dove adottavo un'espressione stoica per proteggermi dall'avversario. Ma per il resto, ho sempre cercato di rimanere fedele a me stesso, che si trattasse di successi o fallimenti. Ho avuto una carriera superba. A volte difficile, spesso commovente. Ho sperimentato l'intero spettro delle emozioni".
Federer torna sul ritiro
Federer ha anche parlato di una delle sue più grandi delusioni da giocatore: "Una delle mie più grandi sconfitte è stata la finale di Wimbledon del 2008 contro Rafael Nadal. Ma Rafa meritava assolutamente quella vittoria. Ecco perché, col senno di poi, non la trovo così drammatica. Contro Juan Martín del Potro, invece, avrei dovuto vincere il titolo". Il campione svizzero ha poi parlato dei Big Three e di Novak Djokovic, l'ultimo ancora rimasto nel circuito: "Rivalità come queste creano legami molto forti. Oggi vedo le cose con molta più prospettiva. Novak non sa ancora cosa significhi. Rafa ci sta arrivando a poco a poco. Quando giochi ancora, non puoi fare il passo indietro necessario. Più passa il tempo, meno pensi al tuo status di giocatore individuale e ti concentri di più sulla tua carriera nel suo complesso. In ogni caso, mi piace l'idea di stare insieme e parlare dei bei vecchi tempi".