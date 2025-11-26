Djokovic in campo, l'ammissione di Federer sul ritiro: "Non sa ancora cosa significhi..."

Dopo qualche anno di attesa è stato annunciato che Roger Federer entrerà ufficialmente nella Tennis Hall of Fame nel 2026. Dopo la notizia tante leggende del tennis, tra cui Rod Laver, Martina Navratilova e Boris Becker, hanno voluto congratularsi con il 20 volte campione Slam, che ha celebrato l'accaduto in un evento con alcuni giovani atleti di Swiss Tennis a Bienne, durante il quale si è anche concesso ad un'intervista. "Non avrei mai immaginato di entrare nel pantheon del tennis o di vincere Wimbledon, tra le altre cose - ha rivelato Federer -. Speravo semplicemente di raggiungere il circuito professionistico e che lasciare la scuola a 16 anni non si sarebbe rivelato un errore. Ma alla fine, le cose sono andate più velocemente e più facilmente del previsto. Anche se anch'io ho avuto le mie battaglie e le mie battute d'arresto. Se dovessi rifare tutto da capo, rifarei esattamente la stessa cosa. Tutte queste esperienze mi hanno reso la persona che sono. Non ho mai finto. Tranne in campo, ovviamente, dove adottavo un'espressione stoica per proteggermi dall'avversario. Ma per il resto, ho sempre cercato di rimanere fedele a me stesso, che si trattasse di successi o fallimenti. Ho avuto una carriera superba. A volte difficile, spesso commovente. Ho sperimentato l'intero spettro delle emozioni".