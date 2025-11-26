Panatta, la frecciatina alle panchine di Sinner e Alcaraz fa impazzire tutti: la frase virale su Tik Tok

In occasione delle Nitto Atp Finals 2025 è arrivata per lo sport italiano una svolta storica. Non solo per il trionfo di Jannik Sinner su Carlos Alcaraz avvenuto in campo, ma anche perché la finale del torneo di Torino ha superato la Nazionale di calcio nello share. La partita, una delle più attese dell’anno ha registrato un impressionante 35,7% di share nella fascia 18:14 – 20:33 superando il match di qualificazione ai Mondiali di Italia-Norvegia al 34,3% . Su Rai 2 sono stati ben 5.429.000 spettatori durante la partita, firmando il miglior ascolto di sempre nel preserale.

La battuta di Panatta in telecronaca è virale

Dalle gag con Marco Fiocchetti in telecronaca, passando per le prese in giro con il deejay ufficiale del torneo: al commento delle partite su Rai 2, Adriano Panatta è stato tra i protagonisti delle Nitto Atp Finals 2025. Non solo per le analisi tecnico-tattiche, ma anche per alcune frasi che sono già diventate iconiche sui social. Su tutte, su Tik Tok ha spopolato la battuta della leggenda del tennis azzurro durante la finale tra Sinner e Alcaraz. Adriano ha lanciato una frecciatina alle panchine dell'azzurro e dello spagnolo, intente ad incitare i propri giocatori con l'ormai sempre più utilizzata espressione: "Vamos!", scatenando la reazione di Panatta, che ha scherzato: "Ormai tutti dicono sempre 'Vamos, Vamos'. Ma 'ndo Vamos, non ho capito". Un commento che ha provocato le reazioni di tantissimi utenti e che è già diventato virale.