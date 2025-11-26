Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 26 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

L'attacco dell'ex tennista, la frase che ridimensiona Sinner e Alcaraz: "C'è un differenza fondamentale rispetto a Federer e Nadal..."

Alexander Dolgopolov, ex giocatore ucraino, ha detto la sua sul paragone del livello di Jannik e Carlos con quella dei Big Three
1 min
Tagsjannik sinnerCarlos Alcarazalexander dolgopolov

La rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz continua a tenere banco nelle discuissioni del tennis odierno, soprattutto dopo che si è conclusa l'ennesima stagione nella quale lo spagnolo e l'azzurro sono stati assoluti dominatori del circuito. Per il secondo anno consecutivo Jannik e Carlos si sono divisi i quattro titoli del Grande Slam e continuano a rincorrersi i paragoni con i Big Three, ovvero Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal che per quasi vent'anni hanno dominato le scene del tennis mondiale. 

Dolgopolov: "Sinner e Alcaraz come i Big Three"

Attraverso un post pubblicato sui suoi profili social, l'ex tennista ucraino Alexander Dolgopolov ha voluto accendere un confronto tra queste due ere. "Difficilmente - scrive - guardo il tennis in questi giorni, ma ecco come lo vedo rispetto alla nostra epoca: i giorni migliori di Sinner e Alcaraz sono probabilmente pari a quelli dei Big 3, ma nel complesso sono meno solidi di qualsiasi dei Big 3. I primi 3-15 sono molto più deboli rispetto alla nostra epoca. I 15-50 sono più o meno simili. I giocatori moderni tra il 50 e il 100 sono più forti rispetto alla nostra epoca".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Cobolli e il gesto in Coppa DavisDjokovic in campo, l'ammissione di Federer

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS