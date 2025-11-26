L'attacco dell'ex tennista, la frase che ridimensiona Sinner e Alcaraz: "C'è un differenza fondamentale rispetto a Federer e Nadal..."
La rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz continua a tenere banco nelle discuissioni del tennis odierno, soprattutto dopo che si è conclusa l'ennesima stagione nella quale lo spagnolo e l'azzurro sono stati assoluti dominatori del circuito. Per il secondo anno consecutivo Jannik e Carlos si sono divisi i quattro titoli del Grande Slam e continuano a rincorrersi i paragoni con i Big Three, ovvero Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal che per quasi vent'anni hanno dominato le scene del tennis mondiale.
Dolgopolov: "Sinner e Alcaraz come i Big Three"
Attraverso un post pubblicato sui suoi profili social, l'ex tennista ucraino Alexander Dolgopolov ha voluto accendere un confronto tra queste due ere. "Difficilmente - scrive - guardo il tennis in questi giorni, ma ecco come lo vedo rispetto alla nostra epoca: i giorni migliori di Sinner e Alcaraz sono probabilmente pari a quelli dei Big 3, ma nel complesso sono meno solidi di qualsiasi dei Big 3. I primi 3-15 sono molto più deboli rispetto alla nostra epoca. I 15-50 sono più o meno simili. I giocatori moderni tra il 50 e il 100 sono più forti rispetto alla nostra epoca".