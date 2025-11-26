L'attacco dell'ex tennista, la frase che ridimensiona Sinner e Alcaraz: "C'è un differenza fondamentale rispetto a Federer e Nadal..."

La rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz continua a tenere banco nelle discuissioni del tennis odierno, soprattutto dopo che si è conclusa l'ennesima stagione nella quale lo spagnolo e l'azzurro sono stati assoluti dominatori del circuito. Per il secondo anno consecutivo Jannik e Carlos si sono divisi i quattro titoli del Grande Slam e continuano a rincorrersi i paragoni con i Big Three, ovvero Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal che per quasi vent'anni hanno dominato le scene del tennis mondiale.