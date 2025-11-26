Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 26 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Quell'abbraccio tra Berrettini e Cobolli, il papà di Flavio si commuove: "Non ho parole, in quel gesto c'è..."

Stefano Cobolli ha raccontato del forte legame tra i due giocatori romani, protagonisti assoluti del successo conquistato in Coppa Davis
2 min
TagsFlavio CobolliMatteo Berrettinistefano cobolli

Il successo conquistato dall'Italia a Bologna nella Coppa Davis 2025 ha tra i suoi protagonisti assoluti Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Entrambi cresciuti a Roma, gli azzurri hanno scritto il loro nome sull'ultima insalatiera d'argento conquistata dalla nazionale azzurra non perdendo nemmeno una partita. Un legame particolare tra due giocatori che sono legati da un'amicizia particolare. Tutto è nato al Circolo Canottieri Aniene di Roma, dove Stefano Cobolli, padre di Flavio, e Vincenzo Santopadre, seguivano da vicino proprio Matteo. 

Stefano Cobolli racconta l'abbraccio tra Matteo e Flavio

In un'intervista rilasciata a Supertennis dopo il trionfo azzurro, Stefano Cobolli si è infatti soffermato sull'abbraccio tra Flavio e Matteo raccontando il loro fortissismo legame. "Quello è un abbraccio di due persone che hanno passato parte dell'infanzia insieme - ha spiegato -. Tra i sei o sette anni di Flavio, fino ai 18 di Matteo. In quegli anni sono stati tanto insieme. Flavio, nonostante giocasse al Parioli, veniva in trasferta con me e Santopadre con l'Aniene. Era molto piccolo e vedeva in Matteo un giocatore quasi già affermato. Stravedeva per lui, veniva a cena a casa nostra. C'era tanta amicizia. Poi ovviamente si sono un po' persi per motivi generazionali: Flavio giocava nel circuito Junior e Matteo già era un tennista. Si sono ritrovati da poco. Già nei tornei c'è stato un riavvicinamento: Matteo ha sempre dato dei consigli a Flavio. Si vede che c'è amore ed è risbocciato adesso, in una situazione incredibile come la Coppa Davis. Non so cosa possano aver sentito: Matteo è come un fratello per lui. Quell'abbraccio è lui che lo protegge un po' da tutto". 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Coppa Davis, l'Italia domina il rankingCobolli e il gesto in Coppa Davis

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS