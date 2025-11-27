Sinner e Alcaraz, niente bonus: quanti soldi hanno perso per aver saltato alcuni tornei Masters 1000

Nonostante i numerosi successi conquistati da Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in stagione, il 2025 si chiude per il numero uno e per il numero due del mondo con una spiacevole notizia. Sia lo spagnolo che l'azzurro hanno infatti ricevuto una significativa riduzione del bonus pool, il premio introdotto dall'Atp che viene destinato ai tennisti che partecipano ai tornei più importanti dell'anno. Nel 2025, il montepremi totale destinato al bonus è stato di 21 milioni di dollari, ma per ogni Masters 1000 saltato senza partecipare, l'Atp trattiene il 25% del bonus spettante al giocatore. Dopo quattro assenze, il premio viene completamente azzerato.

Quanti soldi hanno perso Sinner e Alcaraz

Per classifica e risultati, Alcaraz avrebbe dovuto guadagnare un bonus di 4,8 milioni di dollari. Nel 2025, Carlos ha però saltato due Masters 1000: Canada e Shanghai. Per questo, lo spagnolo incasserà solamente il 50% del premio, vale a dire 2,4 milioni di dollari. Sono stati invece quattro i Masters 1000 saltati da Sinner, che a inizio anno non poté giocare a Indian Wells e Miami per via della squalifica. Jannik ha poi rinunciato anche a Madrid e al Canada e per questo la sua penalizzazione raggiunge il 100%, ovvero nessun guadagno dal bonus pool.