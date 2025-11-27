Corriere dello Sport.it
giovedì 27 novembre 2025
Cobolli, che accoglienza alle Maldive: c'entra il trionfo in Coppa Davis

Il tennista romano ha chiuso la sua miglior stagione da professionista con due titoli conquistati e il best ranking raggiunto al numero 17 del mondo
TagsFlavio Cobolli

Un benvenuto speciale per Flavio Cobolli alle Maldive. Il tennista romano ha chiuso la sua miglior stagione da professionista, durante la quale ha raggiunto il suo best ranking di numero 17 del mondo, conquistato due titoli Atp a Bucarest e ad Amburgo e coronato l'anno con il trionfo in Coppa Davis, dove insieme a Matteo Berrettini è stato assoluto protagonista del successo della nazionale azzurra capitanata da Filippo Volandri

Cobolli, che accoglienza alle Maldive

Il tennista romano ha scelto le Maldive per le sue vacanze al termine di una stagione intensissima. La stessa meta dove trascorreranno qualche giorno durante la off season anche Jannik Sinner, Alexander Zverev e Matteo Berrettini tra gli altri. All'arrivo in barca, Flavio è stato accolto in spiaggia con un cartello che celebrava la vittoria in Coppa Davis: “Campione del Mondo 2025 – Welcome Flavio Cobolli”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

