Cobolli, che accoglienza alle Maldive: c'entra il trionfo in Coppa Davis
Un benvenuto speciale per Flavio Cobolli alle Maldive. Il tennista romano ha chiuso la sua miglior stagione da professionista, durante la quale ha raggiunto il suo best ranking di numero 17 del mondo, conquistato due titoli Atp a Bucarest e ad Amburgo e coronato l'anno con il trionfo in Coppa Davis, dove insieme a Matteo Berrettini è stato assoluto protagonista del successo della nazionale azzurra capitanata da Filippo Volandri.
Il tennista romano ha scelto le Maldive per le sue vacanze al termine di una stagione intensissima. La stessa meta dove trascorreranno qualche giorno durante la off season anche Jannik Sinner, Alexander Zverev e Matteo Berrettini tra gli altri. All'arrivo in barca, Flavio è stato accolto in spiaggia con un cartello che celebrava la vittoria in Coppa Davis: “Campione del Mondo 2025 – Welcome Flavio Cobolli”.