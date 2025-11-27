Cobolli, che accoglienza alle Maldive: c'entra il trionfo in Coppa Davis

Un benvenuto speciale per Flavio Cobolli alle Maldive. Il tennista romano ha chiuso la sua miglior stagione da professionista, durante la quale ha raggiunto il suo best ranking di numero 17 del mondo, conquistato due titoli Atp a Bucarest e ad Amburgo e coronato l'anno con il trionfo in Coppa Davis, dove insieme a Matteo Berrettini è stato assoluto protagonista del successo della nazionale azzurra capitanata da Filippo Volandri.