giovedì 27 novembre 2025
Allarme Jack Draper, l'esperto è sicuro: "Può avere una carriera molto breve". I tifosi si interrogano...

Il tennista britannico, che quest'anno ha raggiunto il suo best ranking di numero 4 del mondo, ha chiuso anzitempo la sua stagione
2 min
Tagsjack draper

A causa di un infortunio al braccio sinistro Jack Draper ha chiuso anzitempo la sua stagione. Il tennista britannico ha disputato l'ultima partita del suo 2025 al primo turno degli US Open, vincendo la sfida di primo turno contro l'argentino Federico Agustin Gomez prima di doversi ritirarsi alla vigilia del match con Zizou Bergs. Il rientro per Draper avverrà all'Ultimate Tennis Showdown, in programma dal 5 al 7 dicembre. L'ex numero 4 del mondo tornerà dopo l’ennesimo infortunio, che, secondo un esperto potrebbe compromettere la sua carriera futura.

Draper, il parere dell'esperto sull'infortunio

"Stiamo assistendo a un caso di stiramento ripetitivo - ha spiegato Stephen Smith, esperto di prevenzione degli infortuni per atleti -. È causato dal modo in cui le sue articolazioni ruotano e di come le ossa ricevono quei movimenti ripetutamente. È molto probabile che tutto ciò derivi dalla sua combinazione servizio e dritto. Questo provoca contusioni ossee dovute a movimenti ripetitivi come il suo, che richiedono un periodo di riposo significativo perché alla fine finiscono per comportarsi come una frattura. Se si torna in gara prima del tempo di recupero stimato e si continua a colpire la palla nello stesso modo, le zone colpite si infiammeranno di nuovo. Il dolore diventerà sempre più intenso, al punto che il giocatore subirà una frattura da stress. È necessaria una pausa di 6-8 settimane, abbandonando ogni attività fino alla completa guarigione".

