Allarme Jack Draper, l'esperto è sicuro: "Può avere una carriera molto breve". I tifosi si interrogano...

Draper, il parere dell'esperto sull'infortunio

"Stiamo assistendo a un caso di stiramento ripetitivo - ha spiegato Stephen Smith, esperto di prevenzione degli infortuni per atleti -. È causato dal modo in cui le sue articolazioni ruotano e di come le ossa ricevono quei movimenti ripetutamente. È molto probabile che tutto ciò derivi dalla sua combinazione servizio e dritto. Questo provoca contusioni ossee dovute a movimenti ripetitivi come il suo, che richiedono un periodo di riposo significativo perché alla fine finiscono per comportarsi come una frattura. Se si torna in gara prima del tempo di recupero stimato e si continua a colpire la palla nello stesso modo, le zone colpite si infiammeranno di nuovo. Il dolore diventerà sempre più intenso, al punto che il giocatore subirà una frattura da stress. È necessaria una pausa di 6-8 settimane, abbandonando ogni attività fino alla completa guarigione".