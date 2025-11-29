Corriere dello Sport.it
sabato 29 novembre 2025
Musetti è di nuovo papà: l'annuncio e la foto sui social

Il tennista azzurro ha annunciato la nascita del suo secondogenito con un post su Instagram: tutti i dettagli e il nome scelto per il figlio
1 min
È stato un 2025 di grandissime soddisfazioni per Lorenzo Musetti. Non solo in campo, dove ha raggiunto l'obiettivo delle Atp Finals dopo una grande stagione, ma anche fuori. L'azzurro è infatti diventato papà per la seconda volta, annunciando la nascita del suo secondogenito sui social.

Musetti è di nuovo papà: l'annuncio

Dopo il primo figlio Ludovico, nato a marzo 2024, avuto dalla compagna Veronica Confalonieri, Musetti ha annunciato la nascita di Leandro: "29.11.2025 LEANDRO. L’amore si moltiplica". Questo il post del tennista azzurro, accompagnato da una foto mentre tiene le mani del figlio.

 

