Musetti è di nuovo papà: l'annuncio e la foto sui social
È stato un 2025 di grandissime soddisfazioni per Lorenzo Musetti. Non solo in campo, dove ha raggiunto l'obiettivo delle Atp Finals dopo una grande stagione, ma anche fuori. L'azzurro è infatti diventato papà per la seconda volta, annunciando la nascita del suo secondogenito sui social.
Musetti è di nuovo papà: l'annuncio
Dopo il primo figlio Ludovico, nato a marzo 2024, avuto dalla compagna Veronica Confalonieri, Musetti ha annunciato la nascita di Leandro: "29.11.2025 LEANDRO. L’amore si moltiplica". Questo il post del tennista azzurro, accompagnato da una foto mentre tiene le mani del figlio.