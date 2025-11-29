Il tennista fa coming out, il lungo messaggio sui social: "Nello sport non se ne parla abbastanza…"

Tennis, Brunold fa 'coming out': il lungo messaggio sui social

"Oggi voglio condividere con voi qualcosa di personale - scrive l'elvetico, attualmente n.307 del ranking Atp -. Come tennista professionista, ho passato innumerevoli ore a lavorare sul mio gioco, sul mio corpo e sulla mia mentalità. In tutto questo tempo, una delle cose più importanti che ho imparato è che il successo in campo non passa solo dalle abilità fisiche, ma anche dallo scoprire la propria personalità e dal restare fedeli a se stessi. Ho pensato molto a come parlarne. E anche se non è sempre stato facile, nasconderlo e fingere di essere qualcuno che non sono non è mai stata un’opzione. È per questo che credo sia arrivato il momento di aprirmi e condividere con voi che sono gay. Essere gay non significa solo amare una persona dello stesso sesso - continua Brunold - significa anche affrontare cose a cui la maggior parte delle persone non deve nemmeno pensare. La paura di non essere accettati, il peso di restare in silenzio, la sensazione di sentirsi diversi. Ma sono cresciuto. E oggi sono orgoglioso di essere chi sono. Lo condivido con voi per fare un passo avanti per me stesso, ma anche perché penso che nello sport non se ne parli abbastanza. Credo che in un mondo ideale non dovremmo nemmeno avere bisogno di fare 'coming out'. Sono profondamente grato a tutti quelli che mi hanno sostenuto. Senza di voi - conclude il tennista svizzero - non sarei mai la persona che sono oggi".