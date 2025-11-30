Alcaraz torna già in campo: "Ma la gente non capisce...". Sinner a Dubai, il calendario del tennis a dicembre

“The show must go on”. Il tennis non si ferma mai, nemmeno a dicembre, quando in teoria i tennisti dopo un po’ di relax iniziano a preparare la stagione successiva. E invece tra pochi giorni torna in campo non un tennista qualsiasi, ma il numero uno, Carlos Alcaraz . Lo spagnolo ha dovuto rinunciare alla Coppa Davis per un edema alla coscia subito nella finale con Sinner persa a Torino , alle Atp Finals. Alcaraz è impegnato il 7 dicembre in una sfida con lo statunitense Frances Tiafoe (ore 23.30 italiane) al Prudential Center di Newark. Due giorni dopo, martedì 9 dicembre all’una di notte ore italiane, il numero uno al mondo scenderà in campo all’Ioan Depot Park di Miami per affrontare il brasiliano Joao Fonseca. Parliamo di due esibizioni, niente di importante se non un ricco ingaggio per la partecipazione. Carlitos è già a Miami, dove ieri ha consegnato a Messi il trofeo per la qualificazione alla finale della Mls Cup.

Alcaraz respinge le critiche: "La gente non capisce..."

Proprio nei giorni scorsi, intervistato dall’Associated Press sull’argomento, Alcaraz ha chiarito il suo pensiero. Ci si lamenta tanto del calendario troppo fitto e poi si fanno anche le esibizioni: “Capisco che alcune persone mi critichino per questo motivo - ha risposto il numero uno al mondo - ma ho la sensazione che a loro sfugga un dettaglio fondamentale. In un torneo ufficiale devi rimanere concentrato ogni minuto ed è molto dispendioso sia dal punto di vista fisico che mentale. Un’esibizione dura un giorno o poco più, non è la stessa cosa. Puoi giocare solo per divertirti, oppure puoi avere un approccio più serio e sperimentare qualche tattica. Io cercherò di prendere sul serio questi due match, ma voglio anche divertirmi il più possibile.”

Dopo Natale in campo Cobolli e Kyrgios

Dal 17 al 21 dicembre a Jeddah le otto giovani stelle migliori del circuito si daranno battaglia nelle Next Gen Atp Finals (Qui i nomi dei partecipanti). Subito dopo Natale invece, andrà in scena a Shenzen in Cina la World Tennis Continental Cup (dal 26 a 28 dicembre): la sfida a squadre tra Europa e Resto del Mondo vedrà impegnato anche il nostro eroe di Coppa Davis, Flavio Cobolli. Grande attesa anche per l'esibizione "La battaglia dei sessi", che metterà sul piatto la sfida tra la numero uno Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios.

Sinner torna nel 2026, il suo programma

Sinner invece tornerà in campo solo nel 2026. Secondo quanto riportato da Sky Sport, domenica prossima, il 7 dicembre, sarà presente sul circuito di Abu Dhabi per il Gran Premio di Formula Uno come l'anno scorso. La preseason, come confermato da Vagnozzi a Torino, si svolgerà sempre a Dubai nel prestigioso complesso Jumeirah Madinat, un centro di alta classe frequentato in passato da campioni come Federer e Djokovic, anche sede della Moratoglou Academy. Poi Jannik si sposterà a Montecarlo per proseguire la preparazione prima di tornare a casa per qualche giorno per Natale. Probabilmente si concederà la classica sciata con gli amici sulle sue montagne. A inizio gennaio la partenza con una prima tappa in Corea del Sud, dove il 10 gennaio è in programma una milionaria esibizione con Carlos Alcaraz alla Incheon Inspire Arena di Seul. Subito dopo il trasferimento a Melbourne per concentrarsi sul primo Slam dell’anno, gli Australian Open, vinti negli ultimi due anni. Al suo fianco, almeno per il 2026, ci sarà ancora Darren Cahill con tutto il suo team.