Panichi sull'infortunio di Rune: "Recupero? Giusto andare piano. Cambia tutto quando..."

Prosegue il conto alla rovescia per il ritorno in campo di Holger Rune , vittima della rottura del tendine d'Achille lo scorso ottobre in occasione della semifinale dell'ATP 250 di Stoccolma. Il tennista danese si è sottoposto all'intervento chirurgico ed è già tornato in campo , allenandosi nonostante non possa appoggiare il piede sinistro a terra. La voglia di tornare è tanta, ma sarà fondamentale evitare di accelerare i tempi per non compromettere il suo recupero. Il classe 2003 di Gentofte è però circondato dalle giuste persone che lo guidano in questa fase della sua carriera. Tra queste c'è anche il preparatore fisico Marco Panichi , che ha iniziato a lavorare con lui dopo la fine dell'esperienza al fianco di Jannik Sinner. In un'intervista rilasciata a JLM Podcast, Panichi ha fatto il punto della situazione sulle condizioni di Rune.

Panichi: "Rune sta tornando a muoversi come vuole"

"Un atleta esplosivo come Holger deve sentire il corpo libero. Quando ricomincia a fidarsi degli appoggi e delle accelerazioni, cambia tutto”. Lo ha dichiarato Panichi, aggiungendo poi quale sia l'obiettivo prioritario del percorso di riabilitazione: "Restituirgli simmetria, equilibrio e fiducia nei movimenti". Nonostante il danese debba attendere almeno sei mesi prima di tornare a giocare, le sensazioni sono positive: “Sta tornando a muoversi come vuole lui. È giovane, reagisce bene e impara in fretta. La chiave è metterlo nelle condizioni di esprimere la sua intensità, ma in modo efficiente”.

L'aneddoto sul suo ingresso nel team

“Holger tende sempre a dare il massimo, ma quando devi recuperare serve disciplina. In certi momenti il lavoro giusto è farlo andare più piano” ha aggiunto Panichi, che in conclusione ha svelato la situazione che ha trovato una volta entrato nel team Rune: "Al momento del mio arrivo Holger veniva da un periodo complicato. Non c’era un grande infortunio, ma un insieme di cose che limitavano la sua espressività. Per uno come lui anche il 10% di efficienza in meno diventa un limite enorme. Se il corpo non risponde, cambia tutto: postura, appoggi, tempi di reazione”.