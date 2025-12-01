Panatta di fuoco asfalta Piqué: "Le nuove regole sul tennis? Ma lascia perdere..."

Durissimo Adriano Panatta . L'ex campione azzurro, ora opinionista mai banale in tv e in radio , a "La nuova domenica sportiva" ha asfaltato Gerard Piqué e la sua proposta di togliere la seconda di servizio. Panatta ha così replicato: "C'è un ex giocatore spagnolo, un signore spagnolo, che si diletta con il tennis. Ha voluto organizzare la Coppa Davis e e l'ha distrutta completamente. Pochi giorni fa se n'è uscito con un'altra delle sue idee bizzarre: eliminare la seconda di servizio. Ecco Piqué, lascia perdere, non puoi capire... Lascia perdere".

Panatta replica a Piqué, cosa aveva detto

Ma cosa aveva detto Piqué per alzare un polverone simile, visto che non solo Panatta gli ha risposto a tono? Ecco la sua proposta: "Se sbagli il primo servizio, è un punto per l’avversario - ha affermato Piqué - perché servire due volte nel tennis? Pensateci bene, ci vogliono 30 secondi in più, il giocatore fa rimbalzare la palla. La gente non vuole vedere questo, vuole vedere il punto, non vuole vedere un gioco di 5 minuti, dove c'è il vantaggio per uno, poi il vantaggio per l'altro, poi il vantaggio per l'altro, poi 40-40. Non sto dicendo che bisogna fare cambiamenti radicali, sto semplicemente proponendo che le cose si adattino alla velocità con cui tutto il resto evolve, altrimenti sarete completamente superati". Apriti cielo: bufera social e critiche a dirotto degli appassionati. Compreso Panatta.