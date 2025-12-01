Lazio, il ricordo di Pietrangeli emoziona i tifosi: "Nel ’74 si allenava con la squadra dello Scudetto"
ROMA - Anche la Lazio omaggia Nicola Pietrangeli, il mito del tennis italiano, scomparso oggi a 92 anni. Pietrangeli era notoriamente tifoso della Lazio e grande appassionato di calcio. Sin da ragazzino infatti il futuro vincitore di due Roland Garros e due Internazionali d'Italia ha giocato a pallone, continuando fino a tarda età: "Ricordiamo Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano e appassionato della nostra Lazio - si legge sull'account ufficiale X del club biancoceleste - un campione che ha portato in alto l’Italia della racchetta e che ha sempre portato la Lazio nel cuore. Nel 1974 si allenava con la squadra che avrebbe conquistato lo Scudetto, condividendo passione, spirito e colori. Primo italiano a vincere uno Slam, due Roland Garros, capitano non giocatore della prima vittoria di Davis della nostra Nazionale. Grazie Nicola".
Pietrangeli calciatore della Lazio
Come ricordato dalla società biancoceleste, Pietrangeli si è allenato con la Lazio per circa tre anni, a cavallo del suo addio al tennis da giocatore, nei primi anni '70. Tra il serio e lo scherzoso, il campione della racchetta ha partecipato anche ad alcune delle mitiche partitelle a Tor di Quinto della squadra di Tommaso Maestrelli che ha vinto lo scudetto nel 1973-74. In quella stessa stagione, per un paio di mesi, Pietrangeli si allenò anche con la Juventus a Torino. Da ricordare peraltro che, da ragazzo, "Nick" era stato calciatore per davvero nelle giovanili della Lazio, nei primi anni '50, prima di scegliere definitivamente il tennis.