ROMA - Anche la Lazio omaggia Nicola Pietrangeli, il mito del tennis italiano, scomparso oggi a 92 anni. Pietrangeli era notoriamente tifoso della Lazio e grande appassionato di calcio. Sin da ragazzino infatti il futuro vincitore di due Roland Garros e due Internazionali d'Italia ha giocato a pallone, continuando fino a tarda età: "Ricordiamo Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano e appassionato della nostra Lazio - si legge sull'account ufficiale X del club biancoceleste - un campione che ha portato in alto l’Italia della racchetta e che ha sempre portato la Lazio nel cuore. Nel 1974 si allenava con la squadra che avrebbe conquistato lo Scudetto, condividendo passione, spirito e colori. Primo italiano a vincere uno Slam, due Roland Garros, capitano non giocatore della prima vittoria di Davis della nostra Nazionale. Grazie Nicola".