Pietrangeli, il messaggio da brividi di Nadal in italiano sui social: tra i primi a dedicargli un pensiero

Non è passata neppure un'ora da quando è arrivata la notizia della scomparsa di Nicola Pietrangeli che Rafa Nadal gli ha dedicato un post sui social, peraltro in lingua italiana. Lo storico tennista azzurro, vincitore di due Roland Garros e di una Coppa Davis da capitano, è morto all'età di 92 anni. Tra i tanti messaggi di cordoglio che l'intero mondo del tennis - non sono quello italiano - gli ha dedicato, non poteva mancare quello di una leggenda del calibro di Nadal. Sui suoi profili social, il maiorchino ha pubblicato una foto in cui proprio Pietrangeli lo premia in occasione di una delle sue quattordici vittorie all'Open di Francia, esprimendo la sua tristezza per la notizia della sua dipartita.

Il messaggio di Nadal

"Ho appena saputo della triste notizia della partenza di un grande del tennis italiano e mondiale" ha scritto in italiano Rafa, il quale ha poi mostrato vicinanza e solidarietà ai familiari. "Le mie più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia, il suo figlio Filippo, e tutta la famiglia del tennis italiano. DEP (acronimo di 'descanse en paz', ovvero 'riposa in pace', ndr) Nicola". Già in passato Nadal aveva speso delle parole al miele per Pietrangeli, più precisamente in occasione del documentario "Nicola vs. Pietrangeli": "Nicola è stato un grande campione, che ha aiutato la crescita del tennis in campo e fuori, in ogni aspetto”. Pietrangeli, dal canto suo, aveva dichiarato: "A quei tempi Nadal ero io, non era facile battermi sulla terra”.