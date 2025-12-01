Funerali Pietrangeli: come, quando e dove si svolgeranno. Il comunicato della sua famiglia

Nicola Pietrangeli era circondato dall'affetto dei suoi cari quando è morto, all'età di 92 anni . Lo ha reso noto la sua famiglia in un comunicato stampa, ringraziando per i tanti messaggi di solidarietà ricevuti. Leggenda del tennis italiano - vanta nel suo palmarès due titoli al Roland Garros e una Coppa Davis vinta da capitano -, Pietrangeli è stato soprattutto una persona a cui molti hanno voluto bene. Non a caso, al di là delle sue imprese sportive, è il lato umano che viene sottolineato dai tanti protagonisti del mondo del tennis - e non solo - che sui social lo stanno ricordando . Nella nota, infine, la famiglia Pietrangeli ha anche fatto il punto sui funerali .

Funerali Pietrangeli, quello che c'è da sapere

La camera ardente per Nicola Pietrangeli sarà allestita presso il campo Pietrangeli del complesso del Foro Italico a Roma. Sarà aperta mercoledì 3 dicembre, con accesso consentito a coloro che vorranno porgere un ultimo saluto al campione azzurro dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Sempre nella giornata di mercoledì, ma nel pomeriggio, si terranno invece i funerali alle ore 15.00.

Il comunicato della famiglia Pietrangeli

"La famiglia Pietrangeli annuncia con profondo dolore la scomparsa di Nicola Pietrangeli, venuto a mancare oggi, circondato dall’affetto dei suoi cari.

Figura iconica dello sport italiano e internazionale, esempio di eleganza, talento e dedizione, ha segnato in modo indelebile la storia del tennis e ha rappresentato per generazioni un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. La sua passione, il suo spirito competitivo e la sua ironia rimarranno per sempre patrimonio di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, di seguirlo e di amarlo.

Nei prossimi giorni saranno comunicate le informazioni relative alle esequie e agli eventuali momenti pubblici di commemorazione.

La famiglia desidera ringraziare sin d’ora quanti stanno esprimendo vicinanza e affetto, testimoniando ancora una volta quanto profonda e diffusa sia stata l’eredità sportiva e umana di Nicola Pietrangeli."

Pietrangeli, come voleva i suoi funerali

Come avrebbe voluto i suoi funerali Nicola Pietrangeli? La risposta l'aveva data lui stesso lo scorso 3 maggio, in occasione di un'ospitata sui canali Rai: "Il mio funerale, tra mille anni, si farà allo stadio Pietrangeli. Perché c'è parcheggio, poi perché ci sono tremila posti a sedere. Mi dispiace che non potrò assistere, per vedere chi viene e chi no. In caso piovesse, potremmo rimandare... Nel sottopassaggio ci sarà la bara. La musica la sto decidendo anche se 'My way' all'uscita non sarebbe male".