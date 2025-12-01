Funerali Pietrangeli: come, quando e dove si svolgeranno. Il comunicato della sua famiglia
Nicola Pietrangeli era circondato dall'affetto dei suoi cari quando è morto, all'età di 92 anni. Lo ha reso noto la sua famiglia in un comunicato stampa, ringraziando per i tanti messaggi di solidarietà ricevuti. Leggenda del tennis italiano - vanta nel suo palmarès due titoli al Roland Garros e una Coppa Davis vinta da capitano -, Pietrangeli è stato soprattutto una persona a cui molti hanno voluto bene. Non a caso, al di là delle sue imprese sportive, è il lato umano che viene sottolineato dai tanti protagonisti del mondo del tennis - e non solo - che sui social lo stanno ricordando. Nella nota, infine, la famiglia Pietrangeli ha anche fatto il punto sui funerali.
Funerali Pietrangeli, quello che c'è da sapere
La camera ardente per Nicola Pietrangeli sarà allestita presso il campo Pietrangeli del complesso del Foro Italico a Roma. Sarà aperta mercoledì 3 dicembre, con accesso consentito a coloro che vorranno porgere un ultimo saluto al campione azzurro dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Sempre nella giornata di mercoledì, ma nel pomeriggio, si terranno invece i funerali alle ore 15.00.
Il comunicato della famiglia Pietrangeli
"La famiglia Pietrangeli annuncia con profondo dolore la scomparsa di Nicola Pietrangeli, venuto a mancare oggi, circondato dall’affetto dei suoi cari.
Figura iconica dello sport italiano e internazionale, esempio di eleganza, talento e dedizione, ha segnato in modo indelebile la storia del tennis e ha rappresentato per generazioni un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. La sua passione, il suo spirito competitivo e la sua ironia rimarranno per sempre patrimonio di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, di seguirlo e di amarlo.
Nei prossimi giorni saranno comunicate le informazioni relative alle esequie e agli eventuali momenti pubblici di commemorazione.
La famiglia desidera ringraziare sin d’ora quanti stanno esprimendo vicinanza e affetto, testimoniando ancora una volta quanto profonda e diffusa sia stata l’eredità sportiva e umana di Nicola Pietrangeli."
Pietrangeli, come voleva i suoi funerali
Come avrebbe voluto i suoi funerali Nicola Pietrangeli? La risposta l'aveva data lui stesso lo scorso 3 maggio, in occasione di un'ospitata sui canali Rai: "Il mio funerale, tra mille anni, si farà allo stadio Pietrangeli. Perché c'è parcheggio, poi perché ci sono tremila posti a sedere. Mi dispiace che non potrò assistere, per vedere chi viene e chi no. In caso piovesse, potremmo rimandare... Nel sottopassaggio ci sarà la bara. La musica la sto decidendo anche se 'My way' all'uscita non sarebbe male".