Bertolucci, il ricordo su Pietrangeli e la storica Davis in Cile: “Lui è il tennis italiano”
C'era grande commozione nella voce di Paolo Bertolucci, intervenuto a Mediaset Sport per ricordare Nicola Pietrangeli, scomparso all'età di 92 anni. "È un gran brutto lunedì" ha detto l'ex tennista italiano, che con Pietrangeli ha condiviso tante esperienze, compresa la vittoria della Coppa Davis del 1976. Proprio il trionfo di Santiago del Cile è stato il tema toccato subito dopo: "È stato il nostro capitano nella prima vittoria in Coppa Davis, in Cile nel 1976. Ma soprattutto é stato il primo grande giocatore italiano, recordman assoluto per quanto riguarda i match disputati in Coppa Davis: un record che nessuno potrà mai togliergli". Dando un'occhiata ai numeri, in effetti, Pietrangeli detiene ancora oggi il primato di successi in Coppa Davis: ben 120, tra singolare e doppio, a fronte di 44 sconfitte.
"Nicola è il tennis italiano"
Quando la carriera di Panatta e Bertolucci è iniziata, quella di Pietrangeli era ormai agli sgoccioli. Proprio per questo, l'impatto che ha avuto Nicola su quella generazione azzurra ricordata soprattutto per il trionfo in Davis non si limita a quegli anni: "È stato il nostro primo eroe tennistico. Da ragazzini lo guardavamo giocare a bocca aperta, nel bianco e nero dei primi incontri di Coppa Davis". Campione dentro, ma anche fuori dal campo: "Nicola aveva anche una grande personalità, era un grande personaggio che ha scritto pagine indelebili. Purtroppo, dopo Lea Pericoli abbiamo perso anche lui". Quindi una definizione per riassumere tutto: "È il tennis italiano".