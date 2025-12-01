Bertolucci, il ricordo su Pietrangeli e la storica Davis in Cile: “Lui è il tennis italiano”

C'era grande commozione nella voce di Paolo Bertolucci , intervenuto a Mediaset Sport per ricordare Nicola Pietrangeli , scomparso all'età di 92 anni . " È un gran brutto lunedì " ha detto l'ex tennista italiano, che con Pietrangeli ha condiviso tante esperienze, compresa la vittoria della Coppa Davis del 1976. Proprio il trionfo di Santiago del Cile è stato il tema toccato subito dopo: "È stato il nostro capitano nella prima vittoria in Coppa Davis, in Cile nel 1976. Ma soprattutto é stato il primo grande giocatore italiano , recordman assoluto per quanto riguarda i match disputati in Coppa Davis: un record che nessuno potrà mai togliergli". Dando un'occhiata ai numeri, in effetti, Pietrangeli detiene ancora oggi il primato di successi in Coppa Davis: ben 120, tra singolare e doppio, a fronte di 44 sconfitte.

"Nicola è il tennis italiano"

Quando la carriera di Panatta e Bertolucci è iniziata, quella di Pietrangeli era ormai agli sgoccioli. Proprio per questo, l'impatto che ha avuto Nicola su quella generazione azzurra ricordata soprattutto per il trionfo in Davis non si limita a quegli anni: "È stato il nostro primo eroe tennistico. Da ragazzini lo guardavamo giocare a bocca aperta, nel bianco e nero dei primi incontri di Coppa Davis". Campione dentro, ma anche fuori dal campo: "Nicola aveva anche una grande personalità, era un grande personaggio che ha scritto pagine indelebili. Purtroppo, dopo Lea Pericoli abbiamo perso anche lui". Quindi una definizione per riassumere tutto: "È il tennis italiano".