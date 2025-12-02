Corriere dello Sport.it
martedì 2 dicembre 2025
Pietrangeli, il diritto di Sinner (e non solo) di partecipare al lutto senza social

Nei giorni del lutto per la scomparsa del Maestro, c'è chi parla di silenzio assordante perché Jannik ha porto le sue condoglianze in via privata, senza post su Instagram. Invece, ha privilegiato il sentimento reale al presenzialismo virtuale
Xavier Jacobelli
pietrangeli sinner

"Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente?". Il celebre tormentone morettiano di Ecce Bombo risale al 1978. Quasi mezzo secolo dopo, in piena era digitale, a mo' di effetto distorto, l'interrogativo viene riproposto dalla cronaca di una circostanza dolorosa qual è il lutto per la scomparsa di Nicola Pietrangeli. Il riferimento è alla scelta di Sinner (e non so

