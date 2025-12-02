Serena Williams, clamoroso ritorno in campo? Un 'indizio' fa sognare i tifosi, ma non è come sembra

Serena Williams torna in campo? Un 'indizio' ha scatenato i tifosi

A scatenare le voci il fatto che il nome di Serena Williams figura nuovamente nell'International Registered Testing Pool, una lista di giocatori che possono essere sottoposti a controlli antidoping da parte della International Tennis Integrity Agency (Itia). Questa lista è composta prevalentemente da Top 10 Atp e Wta, dai migliori doppisti e dai giocatori di vertice di wheelchair tennis, oltre che, sottolinea 'Supertennis', da tennisti con l'ambizione di tornare in campo dopo una lunga pausa. Tutti i giocatori e le giocatrici all'interno del Testing Pool devono fornire la loro reperibilità in un momento stabilito ogni giorno dell'anno. Come tutti gli atleti in attività, la presenza nel Testing Pool comporta la possibilità per Serena Williams di sottoporsi a controlli antidoping a sorpresa da parte dell'ITIA nell'ambito del Tennis Anti-Doping Programme (TADP). La ex numero 1 del mondo figura ancora nella lista degli atleti ritirati ma, come si legge sul sito dell'Itia, nessun atleta può partecipare a competizioni ufficiali se prima non si sono resi disponibili a controlli antidoping per un periodo di sei mesi.

Sui social il chiarimento dell'ex campionessa statunitense

Come ha dichiarato il portavoce dell'Itia, Adrian Bassett, a 'The Athletic', la testata sportiva del 'New York Times', è stata proprio Serena a richiedere di essere reinserita nel Testing pool. "Non so se questo significhi che sta tornando, o se si stia solo lasciando aperta l'opzione. Posso solo dire che è di nuovo nel pool e quindi soggetta ai controlli di reperibilità", ha detto Bassett. Ed ecco che qualcuno è arrivato così a ipotizzare un possibile ritorno in campo in doppio misto agli US Open o addirittura insieme alla sorella Venus in vista dei Giochi Olimpici di Los Angeles nel 2028. Serena, che non si è mai dichiarata ufficialmente ritirata dal tennis ma non gioca una partita dallo US Open 2022 (e da allora ha anche allargato la famiglia, festeggiando nel 2023 con il marito Alexis Ohanian la nascita della secondogenita Adira River) ha poi smentito queste ipotesi con un post su 'X': "Oddio ragazzi, NON tornerò - ha scritto -. Tutto questo è pazzesco".