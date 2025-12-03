Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 3 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Alcaraz fa Babbo Natale: “Cosa regalerei a Sinner?”. La risposta non è quella che ci si potrebbe aspettare

Il tennista spagnolo tornerà in campo per affrontare Frances Tiafoe in un match d'esibizione in programma il 7 dicembre al Prudential Center di Newark
TagsCarlos Alcarazjannik sinner

Dopo aver rinunciato alle Finals di Coppa Davis in seguito all'infortunio al bicipite femorale destro rimediato in occasione dell'ultimo atto delle Nitto Atp Finals di Torino, Carlos Alcaraz ha già iniziato a preparare la prossima stagione. I primi appuntamenti lo vedranno impegnato in alcune partite di esibizione degli Stati Uniti. Il tennista spagnolo affronterà Frances Tiafoe domenica 7 dicembre alle ore 23:30 italiane al Prudential Center di Newark, nel New Jersey, e poi Joao Fonseca nella notte tra lunedì 8 e martedì 9 dicembre al loan Depot Park di Miami prima di affrontare Jannik Sinner in Corea il 10 gennaio all’Incheon Inspire Arena di Seul.

Alcaraz: "Ecco cosa regalerei a Sinner per Natale"

In un video realizzato per una pagina social specializzata, Alcaraz ha risposto alla domanda: "Che regalo faresti a Novak Djokovic, Rafael Nadal e Jannik Sinner per Natale?". Ecco cos'ha detto lo spagnolo:  "A Jannik regalerei degli scarponi da sci o qualche prodotto per la pelle. Per quanto riguarda Novak è difficile. Forse un buon prosciutto spagnolo. A Rafael, invece, donerei delle ottime bottiglie di vino o un nuovo set di mazze da golf".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

