mercoledì 3 dicembre 2025
Sinner si gode Dubai con Briatore e Alonso: dopo le Maldive vedrà l'ultima gara della Formula 1

Il campione azzurro è arrivato a Dubai per iniziare la preparazione invernale in vista della prossima stagione
2 min
Tagsjannik sinner

Dopo aver trascorso qualche giorno di vacanza alle Maldive, per Jannik Sinner è tempo di iniziare a preparare la prossima stagione. Il campione azzurro ha chiuso il 2025 al numero due del mondo trionfando nell'ultimo torneo dell'anno grazie al successo ottenuto nell'ultimo atto delle Nitto Atp Finals contro Carlos Alcaraz. Jannik ha poi rinunciato alle Finals di Coppa Davis di Bologna per aggiungere una settimana di allenamenti alla sua off season che svolgerà in gran parte a Dubai insieme al suo team. 

Sinner a Dubai con Alonso e Briatore

Tra un allenamento e l’altro, Sinner si è comunque concesso qualche ora di svago. L'azzurro è stato immortalato in una foto sui social in compagnia di Flavio Briatore e del campione di Formula 1, Fernando Alonso. "Una serata stellata ieri sera al Billionaire Dubai con i campioni Fernando Alonso e Jannik Sinner" - si legge nel post pubblicato da Briatore. Nel weekend Jannik assisterà ad Abu Dhabi anche all’ultimo Gran Premio di Formula 1 della stagione, come aveva promesso anche a Kimi Antonelli, il quale aveva raccontato le emozioni vissute sugli spalti delle Finals e la volontà di vederlo ad Abu Dhabi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

