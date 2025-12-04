Il gesto di Panatta in lacrime sulla bara di Pietrangeli commuove tutti: la carezza fa il giro del mondo
Un campo da tennis, quello che porta il suo nome. La terra rossa. Il Foro Italico. Un tiepido sole che - ancora - non fa così tanto inverno. E poi l'amico di una vita, con cui ti divertivi a battibeccare sempre. Le immagini del funerale di Nicola Pietrangeli hanno fatto il giro del mondo. E tra queste ce n'è una che è diventata virale: Adriano Panatta che si avvicina alla bara, le regala un bacio e una timida carezza. Un saluto, l'ultimo, tanto semplice quanto sentito. E forse è per questo che ha fatto il giro dei social di tutto il mondo.
Panatta e il bacio alla bara di Pietrageli: l'ultimo addio
Occhi lucidi, stretto nella sua giacca marrone, Panatta ha salutato Pietrangeli come un amico qualsiasi e non come un tennista che, con lui, ha scritto la storia dello sport italiano. Forse anche per questo, mentre le solite polemiche sull'assenza di cordoglio pubblico di Sinner, riempivano le bacheche social, il gesto di Panatta è diventato così virale. La forza della normalità: sarà che non siamo più abituati.