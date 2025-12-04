Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 4 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Il gesto di Panatta in lacrime sulla bara di Pietrangeli commuove tutti: la carezza fa il giro del mondo

Un bacio, un saluto semplice: le dolci immagini dell'amico davanti al feretro diventano virali
1 min
TagsPanattapietrangeli

Un campo da tennis, quello che porta il suo nome. La terra rossa. Il Foro Italico. Un tiepido sole che - ancora - non fa così tanto inverno. E poi l'amico di una vita, con cui ti divertivi a battibeccare sempre. Le immagini del funerale di Nicola Pietrangeli hanno fatto il giro del mondo.  E tra queste ce n'è una che è diventata virale: Adriano Panatta che si avvicina alla bara, le regala un bacio e una timida carezza. Un saluto, l'ultimo, tanto semplice quanto sentito. E forse è per questo che ha fatto il giro dei social di tutto il mondo.

Panatta e il bacio alla bara di Pietrageli: l'ultimo addio

Occhi lucidi, stretto nella sua giacca marrone, Panatta ha salutato Pietrangeli come un amico qualsiasi e non come un tennista che, con lui, ha scritto la storia dello sport italiano. Forse anche per questo, mentre le solite polemiche sull'assenza di cordoglio pubblico di Sinner, riempivano le bacheche social, il gesto di Panatta è diventato così virale. La forza della normalità: sarà che non siamo più abituati.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Licia Colò al funerale di PietrangeliPietrangeli, l'ultimo saluto: musiche di Aznavour e Sinatra

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS