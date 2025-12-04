Il gesto di Panatta in lacrime sulla bara di Pietrangeli commuove tutti: la carezza fa il giro del mondo

Un campo da tennis, quello che porta il suo nome. La terra rossa. Il Foro Italico. Un tiepido sole che - ancora - non fa così tanto inverno. E poi l'amico di una vita, con cui ti divertivi a battibeccare sempre. Le immagini del funerale di Nicola Pietrangeli hanno fatto il giro del mondo. E tra queste ce n'è una che è diventata virale: Adriano Panatta che si avvicina alla bara, le regala un bacio e una timida carezza. Un saluto, l'ultimo, tanto semplice quanto sentito. E forse è per questo che ha fatto il giro dei social di tutto il mondo.