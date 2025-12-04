Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 4 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Musetti tra i più cercati in Italia su Google supera anche Sinner. Ma il motivo è un altro...

Il tennista carrarino ha sconfitto il numero due al mondo nella classifica dei più cliccati
1 min

Lorenzo Musetti batte Jannik Sinner. Il carrarino è il tennista più ricercato in rete, secondo la fotografia delle classifiche stilate da Google e che evidenziano le parole più cliccate nel corso dell'ultimo anno (non le più ricercate in assoluto, ma quelle che hanno fatto registrare il maggior incremento). Musetti ha chiuso al terzo posto generale, dietro Lucio Corsi e Olly (protagonisti dell'ultima edizione del Festival di Sanremo).

L'anno magico di Musetti

Musetti ha chiuso il podio. Il 2025 è stato un anno ricco di emozioni per il tennista azzurro: nel corso dell'ultimo anno solare ha raggiunto la sesta posizione nella classifica Atp (ora è ottavo), è diventato padre (dopo la nascita del figlio Leandro) ed è stato protagonista di numerose imprese: le semifinali del torneo di Roma, i quarti degli Us Open (dove ha affrontato Sinner). Tutti elementi che lo hanno portato ad essere tra i più ricercato sul web.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

