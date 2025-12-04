Jasmine Paolini si emoziona con la fiaccola olimpica ad Atene: la reazione

È stata l'emozione a fare da padrona in occasione della Cerimonia di Consegna della fiaccola olimpica all’Italia . Allo Stadio Panathinaiko di Atene è infatti avvenuto il passaggio ufficiale della Torcia, con il presidente del Comitato Olimpico Ellenico, Isidoros Kouvelos, che l'ha consegnata a Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina 2026. Insieme a quest'ultimo c'erano anche due tedofori speciali, ovvero la tennista Jasmine Paolini e il ciclista Filippo Ganna . Paolini ha vinto la medaglia d'oro ai Giochi di Parigi 2024 , in doppio al fianco di Sara Errani; l'oro olimpico invece Ganna l'ha conquistato a Tokyo 2020, nell'inseguimento a squadre su pista, mentre a Parigi 2024 si è dovuto "accontentare" di un argento e un bronzo. I due porteranno inoltre la Fiamma in Italia, facendo sì che il tanto atteso evento entri finalmente - seppur ancora in maniera simbolica, in attesa di febbraio - nel vivo.

L'emozione di Paolini

Sul volto di Jasmine, che ha completato l'ultima parte della staffetta insieme a Ganna, c'era il sorriso che la contraddistingue ma anche tanta emotività per un incarico molto delicato in un'occasione speciale. Non appena Paolini e Ganna - entrambi Ambassador delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 - hanno portato a termine la staffetta, è stato il momento dell'accensione del braciere olimpico. Il compito è spettato alla pallanuotista greca Elena Xenaki, scelta come ultimo tedoforo. La fiamma olimpica è stata dunque depositata in una lanterna ad olio ed è pronta a imbarcarsi sul volo Ita Airways che la porterà in Italia insieme ai rappresentanti azzurri. L'arrivo è previsto nel pomeriggio (ore 17.00) di giovedì 4 dicembre all’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Roma Fiumicino. E sarà bello vedere la fiamma finalmente in Italia, con l'emozione che oggi tutti abbiamo visto sul volto di Jasmine.

Paolini: "Mi sono emozionata"

"È stato incredibile, è un onore e un privilegio essere qui. Mi sono emozionata, specialmente alla fine, quando mi sono ricordata dove sono e cosa ho fatto. Penso sia un sogno per ogni atleta, e non avrei mai immaginato di essere qui". Così la tennista azzurra Jasmine Paolini, ha raccontato ai giornalisti l'emozione provata dopo avere impugnato la torcia olimpica nello stadio Panathinaiko di Atene in occasione della cerimonia di consegna della fiamma al comitato organizzativo di Milano-Cortina. "Per fortuna il tempo ha tenuto, è stato tutto perfetto: attimi che sono volati, non è mancata un po' di tensione quando stava per arrivare la fiamma, speravo che la torcia si accendesse", racconta Paolini tra i sorrisi. E poi esprime un auspicio per il futuro: "Lo sport è salute, fisica e mentale, per questo spero che questi Giochi portino nuovi appassionati", conclude.

Ganna: "Avrei voluto fosse qualche chilometro in più"

Anche per il campione olimpico Filippo Ganna, tedoforo dopo Paolini, il passaggio è volato: "Tanta preparazione psicologica ma poi il momento è troppo veloce: avrei voluto che fosse qualche chilometro in più" racconta. A proposito delle sensazioni provate: "Il cuore era stabile, allenato a emozioni del genere ma l'adrenalina era alta e la mano un po' tremava", ammette sorridendo.