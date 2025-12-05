SuperTennis Awards: da Sinner a Berrettini e Paolini, tutti i vincitori. Cerimonia rinviata per la morte di Pietrangeli

Dopo la scomparsa di Nicola Pietrangeli è stata rinviata a data da destinarsi la cerimonia dei SuperTennis Awards , il tradizionale tributo di fine anno dedicato alle eccellenze del tennis azzurro organizzato dal canale televisivo della Federazione Italiana Tennis e Padel. Un atto dovuto verso un gigante che ha posto le fondamenta della nostra storia. Sono stati però comunque ufficializzati i vincitori dei premi, tra cui figura ovviamente Jannik Sinner e tutti gli eroi dei recenti successi in Coppa Davis e Billie Jean King Cup .

SuperTennis Awards, tutti i vincitori

Miglior giocatore dell’anno – Vincitore: Jannik Sinner

Migliore giocatrice dell’anno – Vincitrice: Jasmine Paolini

Impresa dell’anno – Vincitore: Flavio Cobolli

Con le due partite strappacuore di Bologna ha fermato l’Italia, bloccando persino un’istituzione nazionale come il TG1 e fornendo ai suoi coetanei un esempio di coraggio e dedizione.

Cuor di Leone – Vincitore: Matteo Berrettini

Veterano di mille battaglie, ha allungato la striscia di imbattibilità personale in Coppa Davis guidando con i suoi ruggiti l’Italia alla conquista della terza insalatiera consecutiva.

Cuor di Leonessa– Vincitrice: Sara Errani

Gli anni passano, la tempra non diminuisce. Ancora una volta è stata insostituibile partner-guida per l’amica Jasmine, e non solo in doppio ma anche dalla tribuna.

Ammazzasette – Vincitrice: Elisabetta Cocciaretto

Mettendo al tappeto, da sfavorita, cinesi e americane ha messo il suo formidabile sigillo sulla conquista della seconda Billie Jean King Cup consecutiva da parte dell’Italia.

Insegnante – Vincitore: Heribert Mayr

Ha regalato al tennis italiano, con competenza e passione, giocatori di altissimo profilo umano e tecnico, che stanno scrivendo pagine indelebili per il nostro sport. Uno per tutti: Jannik Sinner.

Wheelchair – Vincitore: Hegor Di Gioia

Ha saputo affermarsi come uno dei protagonisti più brillanti del panorama nazionale e internazionale, vincendo nella categoria Quad a Porto e conquistando quattro finali, ottenendo così il miglior incremento di classifica ITF dell’anno e il numero 1 nazionale.

Padel uomini – Vincitore: Flavio Abbate

Medaglia di bronzo agli Europei con la Nazionale, ha anche vinto due tornei FIP Silver e un FIP Bronze, guadagnando 29 posizioni nella classifica mondiale, dove oggi è 83mo.

Padel donne – Vincitrice: Giulia Dal Pozzo

Più giovane convocata in maglia azzurra, ha conquistato con la squadra la medaglia di bronzo agli Europei. Ha vinto due FIP Silver e 3 FIP bronze, salendo dalla 140ma posizione mondiale alla 65ma

Beach Tennis – Vincitore: Mattia Spoto

È il Sinner delle sabbie: campione del mondo 2025 e numero 1 mondiale della classifica ITF.

Tpra tennis – Vincitore: Fabio Sciola

Istruttore di primo grado, oggi presidente del circolo di San Sperate fondato da suo padre e che porta il suo nome, ama l’attività TPRA, in particolare a squadre, e nonostante l’insularità non esita a portare i suoi giocatori in altre regioni italiane e all’estero. È inoltre impegnato a insegnare tennis a ipovedenti e non vedenti.

Tpra Pickleball – Vincitrice: Valentina Guglielmi

Vera e propria appassionata di sport con la racchetta. Dopo aver conquistato il tennis e il padel, si è lanciata con entusiasmo nel Pickleball, una disciplina nuova che l’ha subito affascinata. E non solo: ha stupito tutti aggiudicandosi una doppietta incredibile, vincendo sia nel singolare che nel doppio femminile al master nazionale del circuito Road to Torino

Tpra Padel – Vincitore: Marco La Brocca

Sempre presente a ogni evento, sia individuale che soprattutto a squadre, dove dà il massimo coinvolgendo amici e amiche con grande entusiasmo.

Campione d’Italia E-Sports – Vincitore: Matteo Dal Forno

È il player da battere nel tennis eSports in Italia. Pioniere della disciplina, è ormai presenza fissa nei grandi eventi internazionali: all'eSeries degli Internazionali BNL d'Italia e delle Nitto ATP Finals. Ogni volta che ci sono i grandi tornei lui scende in campo e diventa l'uomo copertina del tennis virtuale italiano

Most improved – Vincitore: Lorenzo Musetti

Finalista a Montecarlo, semifinalista a Madrid, Roma e Parigi, è riuscito ad approdare fra i Top 10 della classifica ATP a dispetto degli infortuni, dando straordinaria sostanza al suo tennis artistico e incantando gli appassionati.

Next Gen U. – Vincitore: Jacopo Vasamì

Ha cominciato a frequentare il mondo del Grande Tennis e ha già spaventato tutti con la qualità del servizio e del suo gioco brillante. Vincitore nel Trofeo Bonfiglio.

Coach – Vincitore: Stefano Cobolli

La definitiva consacrazione ai massimi livelli mondiali di suo figlio Flavio certifica le grandi qualità tecniche e umane di cui è dotato. Un coach fuori dall’ordinario.

Sponsor – Vincitore: Nitto

Title sponsor delle Nitto ATP Finals, ha conquistato Torino e da Torino si è fatta conquistare, decidendo di prolungare fino al 2030 il suo patrocinio all’evento e di stringere rapporti sempre più stretti col territorio.

Dirigente – Vincitore: Iano Monaco

Grande uomo, grande architetto, grande dirigente. Ci ha lasciati dopo una lunghissima e straordinaria militanza nel tennis siciliano e in quello nazionale. Ci è stato vicino fino all’ultimo e da lassù starà certamente festeggiando successi che portano anche la sua firma. Ciao Iano!

Giornalista (Premio Oddo) – Vincitore: Emilio Mancuso

Fervido narratore e divulgatore di sport, dai microfoni di Radio Rai ha dato voce al boom del nostro sport e ai suoi protagonisti

Miglior Torneo – Vincitore: Final 8 Coppa Davis

Evento organizzato dalla FITP in modo impeccabile, capace di soddisfare le esigenze delle otto squadre finaliste con spazi ampi e ben progettati. Ha accolto a Bologna centinaia di ospiti di aziende e di delegazioni straniere nell’area Hospitality “Club 1900” e ha meravigliato gli oltre 60 mila spettatori con momenti di sofisticato intrattenimento e grande tennis.