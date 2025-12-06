Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 6 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Berrettini, autografi e fiamma olimpica per Milano-Cortina: poi si emoziona per la mamma

Il tennista romano è stato scelto tra i tedofori che trasporteranno la Fiamma Olimpica per le vie della capitale nella prima tappa italiana
1 min
TagsMatteo BerrettiniOlimpiadi Milano-Cortina 2026

Quando mancano due mesi al via dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, nella giornata di sabato 6 dicembre 2025 la Fiamma Olimpica ha ufficialmente iniziato il suo viaggio in Italia, che vede Roma come tappa di partenza. Allo Stadio dei Marmi si sono riunite le eccellenze dello sport italiano per trasportare la torcia per le vie della capitale fino a sera quando in Piazza del Popolo, si chiuderà la prima tappa.

Anche Berrettini tedoforo

Dopo Jasmine Paolini, che ha trasportato la torcia nell’ultimo tratto del viaggio verso l’Italia, c'è anche Matteo Berrettini tra i tedofori scelti. Il tennista romano, finalista di Wimbledon nel 2021 e recente campione in Coppa Davis, è stato immortalato sui social ufficiali delle Olimpiadi con la Fiamma Olimpica nella mano sinistra mentre firma la telecamera proprio come accade al termine di un match vinto.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Alcaraz, la frase dello zio di Nadal stupisce tuttiMistero Zverev, ecco cosa ci fa a Roma

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS