Quando mancano due mesi al via dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 , nella giornata di sabato 6 dicembre 2025 la Fiamma Olimpica ha ufficialmente iniziato il suo viaggio in Italia, che vede Roma come tappa di partenza. Allo Stadio dei Marmi si sono riunite le eccellenze dello sport italiano per trasportare la torcia per le vie della capitale fino a sera quando in Piazza del Popolo, si chiuderà la prima tappa.

Anche Berrettini tedoforo

Dopo Jasmine Paolini, che ha trasportato la torcia nell’ultimo tratto del viaggio verso l’Italia, c'è anche Matteo Berrettini tra i tedofori scelti. Il tennista romano, finalista di Wimbledon nel 2021 e recente campione in Coppa Davis, è stato immortalato sui social ufficiali delle Olimpiadi con la Fiamma Olimpica nella mano sinistra mentre firma la telecamera proprio come accade al termine di un match vinto.