domenica 7 dicembre 2025
Atmane e il regalo da Babbo Natale per un bimbo di 4 anni: le carte Pokémon commuovono tutti

Il tennista francese si è reso protagonista di un gesto da campione nei confronti del piccolo connazionale che ha subito un furto
2 min
TagsTerence Atmane

Con qualche giorno di anticipo Terence Atmane si è improvvisato Babbo Natale con un gesto da grande campione. Nino, bambino di 4 anni di Grenoble e collezionista di Pokemon ha subito qualche giorno fa il furto delle sue carte. I genitori hanno così lanciato un appello sui social sul profilo del piccolo appassionato che vanta su Instagram oltre 3mila followers. "Un giovane - hanno raccontato i genitori -, mentre Nino era seduto a sfogliare l’album, si è avvicinato e glielo ha strappato dalle mani prima di scendere velocissimo dal tram. Oggi il bambino è andato a scuola con la faccia triste. Vi preghiamo, aiutateci a ritrovare il raccoglitore". A tirare su il morale del piccolo Nino ci ha pensato proprio Atmane, anche lui grande appassionato e collezionista di carte di Pokemon.

Atmane, il gesto da campione che commuove

La notizia del furto di carte è arrivata al tennista francese che ha immediatamente risposto all’appello sui social. Atmane ha quindi inviato diverse carte della sua collezione e i genitori del piccolo Nino hanno realizzato una live reaction del figlio che apriva i pacchetti arrivati a casa. "Una carta di quel tipo - ha spiegato la madre di Nino sui social -, a seconda del Pokemon che raffigura, può arrivare a costare anche 150 o 200 euro. Per Nino è la passione, l’orgoglio. Il suo piccolo mondo".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

