Atmane e il regalo da Babbo Natale per un bimbo di 4 anni: le carte Pokémon commuovono tutti

Con qualche giorno di anticipo Terence Atmane si è improvvisato Babbo Natale con un gesto da grande campione. Nino, bambino di 4 anni di Grenoble e collezionista di Pokemon ha subito qualche giorno fa il furto delle sue carte. I genitori hanno così lanciato un appello sui social sul profilo del piccolo appassionato che vanta su Instagram oltre 3mila followers. "Un giovane - hanno raccontato i genitori -, mentre Nino era seduto a sfogliare l’album, si è avvicinato e glielo ha strappato dalle mani prima di scendere velocissimo dal tram. Oggi il bambino è andato a scuola con la faccia triste. Vi preghiamo, aiutateci a ritrovare il raccoglitore". A tirare su il morale del piccolo Nino ci ha pensato proprio Atmane, anche lui grande appassionato e collezionista di carte di Pokemon.