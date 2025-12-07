Rune torna a camminare dopo l'infortunio: il video pubblicato sui social

A meno di due mesi dalla rottura del tendine di Achille, Holger Rune è tornato a camminare. Il tennista danese aveva subito il grave infortunio lo scorso ottobre nel corso della semifinale di Stoccolma contro Ugo Humbert prima di sottoporsi all'intervento e di tornare in campo, come testimoniato dai video pubblicati sui social, colpendo da fermo, seduto su una panca.