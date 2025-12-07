Paolini svela chi preferisce tra Sinner e Alcaraz: "Mi fa impazzire una cosa...". Poi la battuta su Errani
Il duello infinito destinato a durare a lungo tra Sinner e Alcaraz divide il pubblico degli appassionati e degli addetti ai lavori. La domanda delle domande: "Chi è il migliore" è destinata a non trovare mai una risposta esatta. E allora via a chi preferisce il numero uno spagnolo o il fenomeno azzurro. A dire la sua è stata anche Jasime Paolini, altra fuoriclasse della racchetta italiana, protagonista assieme alla sua compagna di doppio Sara Errani di alcuni dei successi più incredibili del tennis nostra. "Chi preferisco tra Sinner e Alcaraz?", ha detto Paolini, ospite del salotto di Fabio Fazio a Che tempo che fa su 'Nove' accanto proprio a Sara Errani."Mi fa impazzire quando Jannik colpisce forte la palla, è una sensazione che mi piace sperimentare anche in prima persona. Ovviamente anche Alcaraz ha un tennis che ti lascia a bocca aperta. Tutti e due sono incredibili, ma Jannik è Jannik".
L'annuncio di Paolini sul nuovo allenatore
Sinner e Alcaraz a parte, Paolini ha anche dato qualche interessante anticipazione sulla nuova stagione in arrivo: "Avrò due persone che saranno nel mio angolo nel 2026: Danilo Pizzorno che sarà il mio primo allenatore, e Sara Errani che sarà l’allenatrice che avrà il compito di guidarmi dal punto di vista tattico, lei su questo è bravissima", ha dichiarato Paolini.
La battuta di Paolini su Errani da Fazio: la reazione dello studio
Ultimo scambio di battute con Fazio sugli idoli da ragazzina di Paolini: "Se guardavo in tv le partite di Sara? Devo essere sincera e ti rispondo di no", ha dichiarato ridendo l'azzurra. "Non mi ricordo una partita in particolare di Sara in questo momento mentre ricordo meglio i successi della Schiavone, tipo quello al Roland Garros". E giù risate in sala.