Paolini svela chi preferisce tra Sinner e Alcaraz: "Mi fa impazzire una cosa...". Poi la battuta su Errani

Il duello infinito destinato a durare a lungo tra Sinner e Alcaraz divide il pubblico degli appassionati e degli addetti ai lavori. La domanda delle domande: "Chi è il migliore" è destinata a non trovare mai una risposta esatta. E allora via a chi preferisce il numero uno spagnolo o il fenomeno azzurro. A dire la sua è stata anche Jasime Paolini , altra fuoriclasse della racchetta italiana, protagonista assieme alla sua compagna di doppio Sara Errani di alcuni dei successi più incredibili del tennis nostra. "Chi preferisco tra Sinner e Alcaraz?", ha detto Paolini, ospite del salotto di Fabio Fazio a Che tempo che fa su 'Nove' accanto proprio a Sara Errani ."Mi fa impazzire quando Jannik colpisce forte la palla, è una sensazione che mi piace sperimentare anche in prima persona. Ovviamente anche Alcaraz ha un tennis che ti lascia a bocca aperta. Tutti e due sono incredibili, ma Jannik è Jannik".

L'annuncio di Paolini sul nuovo allenatore

Sinner e Alcaraz a parte, Paolini ha anche dato qualche interessante anticipazione sulla nuova stagione in arrivo: "Avrò due persone che saranno nel mio angolo nel 2026: Danilo Pizzorno che sarà il mio primo allenatore, e Sara Errani che sarà l’allenatrice che avrà il compito di guidarmi dal punto di vista tattico, lei su questo è bravissima", ha dichiarato Paolini.

La battuta di Paolini su Errani da Fazio: la reazione dello studio

Ultimo scambio di battute con Fazio sugli idoli da ragazzina di Paolini: "Se guardavo in tv le partite di Sara? Devo essere sincera e ti rispondo di no", ha dichiarato ridendo l'azzurra. "Non mi ricordo una partita in particolare di Sara in questo momento mentre ricordo meglio i successi della Schiavone, tipo quello al Roland Garros". E giù risate in sala.