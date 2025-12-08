Musetti pensa in grande: ecco il supercoach Josè Perlas

Musetti annuncia il supercoach

Con un post pubblicato sul suo profilo instagram, è lo stesso carrarino ad ufficializzare l'ingresso nel suo team del supercoach Perlas: "Iniziamo a preparare il 2026! Benvenuto José", il messaggio a corredo della foto scattata al Monte-Carlo Country Club e che lo ritrae in compagnia dell'allenatore Simone Tartarini, del preparatore atletico Damiano Fiorucci e del rinomato coach spagnolo.

Chi è José Perlas

José Perlas è stato capitano della nazionale spagnola di Coppa Davis, con cui ha vinto due insalatiere nel 2000 e nel 2004. Dal 1999 al 2004 è stato allenatore di Albert Costa, poi le esperienze con Guillermo Coria e con Nicolas Almagro. Per cinque anni, dal 2012 al 2016, Perlas è stato l'allenatore di Fabio Fognini.