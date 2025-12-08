Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 8 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Musetti pensa in grande: ecco il supercoach Josè Perlas

Musetti pensa in grande: ecco il supercoach Josè Perlas

Il carrarino inizia la preparazione per la nuova stagione con una novità nel suo team: arriva l'ex capitano della Spagna in Coppa Davis, già allenatore di Fognini
1 min
Dopo aver chiuso un 2025 importantissimo a livello di crescita personale, con la sua prima partecipazione in carriera alle Nitto Atp Finals di Torino, Lorenzo Musetti continua a pensare in grande ed è già pronto ad affrontare la nuova stagione, con un'importante novità, che dovrebbe garantirgli un ulteriore step, per tentare di entrare in pianta stabile tra i migliori giocatori del circuito.

Musetti annuncia il supercoach

Con un post pubblicato sul suo profilo instagram, è lo stesso carrarino ad ufficializzare l'ingresso nel suo team del supercoach Perlas: "Iniziamo a preparare il 2026! Benvenuto José", il messaggio a corredo della foto scattata al Monte-Carlo Country Club e che lo ritrae in compagnia dell'allenatore Simone Tartarini, del preparatore atletico Damiano Fiorucci e del rinomato coach spagnolo.

Chi è José Perlas

José Perlas è stato capitano della nazionale spagnola di Coppa Davis, con cui ha vinto due insalatiere nel 2000 e nel 2004. Dal 1999 al 2004 è stato allenatore di Albert Costa, poi le esperienze con Guillermo Coria e con Nicolas Almagro. Per cinque anni, dal 2012 al 2016, Perlas è stato l'allenatore di Fabio Fognini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

