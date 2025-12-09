Già al lavoro da una settimana dopo la nascita del piccolo Leandro, suo secondogenito, Lorenzo Musetti ha ufficialmente accolto José Perlas nel suo team . Il nuovo coach spagnolo (ex di Albert Costa, Carlos Moya e Fabio Fognini tra i tanti) lavorerà al fianco di Simone Tartarini, maestro storico del carrarino che lo scorso anno ha coronato un sogno portando il proprio allievo in Top 10 e alla qualificazione alle Nitto ATP Finals. Nella foto pubblicata da Montecarlo, Lorenzo non si è perso in tante parole: «Iniziamo a preparare il 2026! Benvenuto Josè». Musetti ripartirà da numero 8 del mondo con l'obiettivo di confermarsi e il sogno di tornare a vincere un titolo ATP che gli manca da Napoli 2022. Nella seconda metà del 2025 ci era andato vicino perdendo le finali di Chengdu e Atene contro Tabilo (con match point fallito) e Djokovic. Una ghiotta occasione per provarci potrebbe arrivare già con il primo torneo stagionale, l’ATP 250 di Hong Kong (4-11 gennaio) che lo vedrà protagonista da prima testa di serie . Non mancherà la concorrenza con Alexander Bublik, Andrey Rublev, Karen Khachanov e il rientrante Arthur Fils, ma sono tutti giocatori che oggi non spaventano più il numero 2 d'Italia. A completare la pattuglia azzurra ci sarà anche Lorenzo Sonego, reduce da un grande finale di 2025.

Arnaldi e Bellucci a Brisbane, Cobolli e Paolini alla United Cup

La stessa settimana all'ATP 250 di Brisbane saranno invece al via Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci, che non dovrebbero inizialmente trovare posto in main draw. Per loro quindi il percorso dal tabellone cadetto in una stagione che per il primo dovrà segnare il rilancio - ancora non è noto il nome del suo nuovo coach - mentre per il secondo sarà un’occasione di conferma. Con nessun Top 10 nel tabellone australiano, la prima testa di serie sarà Daniil Medvedev, seguito da Alejandro Davidovich Fokina, Jiri Lehecka, Tommy Paul, Denis Shapovalov e Joao Fonseca. Infine in quei giorni si giocherà anche la United Cup, che vedrà ovviamente l’Italia al via. La squadra capitanata per l’occasione da Stefano Cobolli potrà contare su Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino, Andrea Vavassori, Jasmine Paolini, Nuria Brancaccio e Sara Errani. Nonostante sia una rassegna a squadre, il torneo mette in palio sia a livello ATP che WTA un massimale di 500 punti, motivo per cui per entrambi i numeri 1 della compagine puntano a un grande bottino.

In particolar modo sarà un obiettivo per Jasmine Paolini, che ha chiuso il 2025 con uno storico titolo a Roma e la qualificazione per il secondo anno consecutivo alle WTA Finals. Dopo un’annata di tanti cambiamenti, Sara ha confermato il team che la seguirà nel 2026. Al suo fianco ci saranno Danilo Pizzorno, coach e videoanalista che la segue dalla scorsa trasferta cinese a tempo pieno, e la compagna di doppio Sara Errani che la aiuterà soprattutto sulla parte tattica. Nessuno stravolgimento ma una linea di continuità: «Avrò loro due con me il prossimo anno. Sara sulla parte tattica è di un altro livello». Nell’ospitata a “Che Tempo che fa”, le due hanno anche confermato che continueranno ad essere protagoniste in doppio. «Avevo detto che avrei firmato per smettere con una medaglia, ma stiamo andando così bene che è difficile smettere - ha ammesso con il sorriso Sara Errani -. Per il tennis italiano è un momento incredibile, sia femminile che maschile. Quando sono venuta qui 12 o 13 anni fa era diverso. Oggi anche quello maschile sta andando benino…».