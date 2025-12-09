Ronaldo stupisce anche Alcaraz, che show a Miami: non male quel dritto...

MIAMI (Stati Uniti) - Due leggende dello sport faccia a faccia, che si divertono su un campo da tennis. L'asso del tennis Carlos Alcaraz e l'ex attaccante brasiliano Ronaldo Nazario hanno avuto l'opportunità di incontrarsi a Miami e non solo hanno condiviso una chiacchierata amichevole, ma hanno anche improvvisato un breve match che ha messo in mostra il talento dell'ex calciatore con la racchetta da tennis.