Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 9 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Ronaldo stupisce anche Alcaraz, che show a Miami: non male quel dritto...

Il Fenomeno ha incontrato il tennista spagnolo, scambiando qualche colpo in campo
1 min
TagsRonaldoAlcaraz

MIAMI (Stati Uniti) - Due leggende dello sport faccia a faccia, che si divertono su un campo da tennis. L'asso del tennis Carlos Alcaraz e l'ex attaccante brasiliano Ronaldo Nazario hanno avuto l'opportunità di incontrarsi a Miami e non solo hanno condiviso una chiacchierata amichevole, ma hanno anche improvvisato un breve match che ha messo in mostra il talento dell'ex calciatore con la racchetta da tennis.

Il match e la maglia autografata

Pur palleggiando a ritmo non sostenuto con il suo avversario, numero 1 del tennis mondiale e più giovane di lui di 27 anni, il 49enne "Fenomeno" ha mostrato un bel dritto, con una buona capacità di "arrotare" il colpo con la racchetta. A conclusione dell'incontro, Ronaldo ha donato ad Alcaraz una maglia della nazionale brasiliana, con tanto di dedica autografata fatta sul momento. I due si sono salutati con un caldo abbraccio. 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Alcaraz si sdraia in campoAlcaraz e la frase dello zio di Nadal

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS