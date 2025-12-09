Ronaldo stupisce anche Alcaraz, che show a Miami: non male quel dritto...
MIAMI (Stati Uniti) - Due leggende dello sport faccia a faccia, che si divertono su un campo da tennis. L'asso del tennis Carlos Alcaraz e l'ex attaccante brasiliano Ronaldo Nazario hanno avuto l'opportunità di incontrarsi a Miami e non solo hanno condiviso una chiacchierata amichevole, ma hanno anche improvvisato un breve match che ha messo in mostra il talento dell'ex calciatore con la racchetta da tennis.
Il match e la maglia autografata
Pur palleggiando a ritmo non sostenuto con il suo avversario, numero 1 del tennis mondiale e più giovane di lui di 27 anni, il 49enne "Fenomeno" ha mostrato un bel dritto, con una buona capacità di "arrotare" il colpo con la racchetta. A conclusione dell'incontro, Ronaldo ha donato ad Alcaraz una maglia della nazionale brasiliana, con tanto di dedica autografata fatta sul momento. I due si sono salutati con un caldo abbraccio.