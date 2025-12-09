Australian Open, ufficiale l'entry list: tutti gli italiani in gara. Chi ha usato il ranking protetto e un'assenza importante

È stata pubblicata l'entry list degli Australian Open, il primo torneo Slam della stagione in programma dal 12 gennaio all'1 febbraio 2026. A guidare l'ordine delle teste di serie c'è il numero uno del mondo Carlos Alcaraz, che a Melbourne non si è mai spinto oltre i quarti di finale raggiunti nel 2024 e nel 2025. Dietro di lui ovviamente Jannik Sinner, che punta invece al terzo titolo consecutivo in Australia. Presenti anche Alexander Zverev e Novak Djokovic, mentre non ci sarà il numero 15 del mondo Holger Rune, che continua il recupero dopo la rottura del tendine d'Achille.