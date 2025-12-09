Australian Open, ufficiale l'entry list: tutti gli italiani in gara. Chi ha usato il ranking protetto e un'assenza importante
È stata pubblicata l'entry list degli Australian Open, il primo torneo Slam della stagione in programma dal 12 gennaio all'1 febbraio 2026. A guidare l'ordine delle teste di serie c'è il numero uno del mondo Carlos Alcaraz, che a Melbourne non si è mai spinto oltre i quarti di finale raggiunti nel 2024 e nel 2025. Dietro di lui ovviamente Jannik Sinner, che punta invece al terzo titolo consecutivo in Australia. Presenti anche Alexander Zverev e Novak Djokovic, mentre non ci sarà il numero 15 del mondo Holger Rune, che continua il recupero dopo la rottura del tendine d'Achille.
Australian Open, tutti gli azzurri in gara
Con Sinner sono nove al momento gli azzurri in gara. Oltre a quello del numero due del mondo figurano i nomi di Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci e Luca Nardi. I cinesi Juncheng Shang e Zhang Zhizhen, il finlandese Emil Ruusuvuori e il beniamino di casa Thanasi Kokkinakis si sono invece iscritti al torneo utilizzando il ranking protetto.