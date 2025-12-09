La tennista si rifà il seno e sceglie come sponsor OnlyFans: ecco chi è

Si rifà il seno e apre un OnlyFans: ecco chi è

Si tratta della francese Oceane Dodin, numero 818 del ranking WTA ma arrivata fino alla 46ª posizione in carriera, che ha scelto a farsi ingrandire il seno. In un’intervista a RMC Sports ha spiegato la sua scelta: “È qualcosa che volevo fare da molto tempo. È vero che ho approfittato di questa pausa perché bisogna fermarsi circa due mesi dopo l’operazione, e quando si è in stagione, non è possibile. Così mi sono detta: ‘Se ho intenzione di fermarmi per sei mesi, tanto vale fare quello che voglio’. E poi preferisco farlo ora che a 40 anni, quando avrò finito la mia carriera. Sono molto felice di averlo fatto, non me ne pento affatto e non mi dà fastidio”. Ma non è solo questa la decisione che ha fatto discutere: Dodin ha deciso anche di lanciare un profilo OnlyFans, la celebre piattaforma basata sulla condivisione (a pagamento) di foto private. Una sponsorizzazione che non ha precedenti: è la prima volta che una tennista in attività apre un profilo su OnlyFans.