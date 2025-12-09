La tennista si rifà il seno e sceglie come sponsor OnlyFans: ecco chi è
Nel 2009 Simona Halep si sottoponeva ad una mastoplastica riduttiva, poiché riteneva le dimensioni del suo seno non adatte per salire di livello nel tennis: "È stato il sacrificio più grande, ero convinta che non sarei potuta diventare una tennista forte con un seno così ingombrante”. Ora, invece, accade l'esatto contrario, con una tennista che ha fatto discutere per essersi rifatta il seno durante il periodo off-season.
Si rifà il seno e apre un OnlyFans: ecco chi è
Si tratta della francese Oceane Dodin, numero 818 del ranking WTA ma arrivata fino alla 46ª posizione in carriera, che ha scelto a farsi ingrandire il seno. In un’intervista a RMC Sports ha spiegato la sua scelta: “È qualcosa che volevo fare da molto tempo. È vero che ho approfittato di questa pausa perché bisogna fermarsi circa due mesi dopo l’operazione, e quando si è in stagione, non è possibile. Così mi sono detta: ‘Se ho intenzione di fermarmi per sei mesi, tanto vale fare quello che voglio’. E poi preferisco farlo ora che a 40 anni, quando avrò finito la mia carriera. Sono molto felice di averlo fatto, non me ne pento affatto e non mi dà fastidio”. Ma non è solo questa la decisione che ha fatto discutere: Dodin ha deciso anche di lanciare un profilo OnlyFans, la celebre piattaforma basata sulla condivisione (a pagamento) di foto private. Una sponsorizzazione che non ha precedenti: è la prima volta che una tennista in attività apre un profilo su OnlyFans.