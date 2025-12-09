Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 9 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Fonseca, duro colpo ad Alcaraz: la pallina lo colpisce al volto e finisce così...

Lo spagnolo e il brasiliano sono stati protagonisti di un'esibizione a Miami che li ha visti anche scendere in campo l'uno contro l'altro per la prima volta
1 min
TagsCarlos Alcarazjoao fonseca

A meno di un mese dalla sconfitta rimediata nell'ultimo atto delle Nitto Atp Finals per mano di Jannik Sinner, Carlos Alcaraz è tornato in campo. Il numero uno del mondo è stato infatti protagonista di alcuni match di esibizione prima in New Jersey, dove ha giocato con Francis Tiafoe, e poi allo loan Depot Park di Miami, dove per la prima volta in carriera ha affrontato la stella brasiliana Joao Fonseca. La sfida andata in scena nella notte italiana ha visto lo spagnolo imporsi con il punteggio di 7-5 2-6 10-8 recuperando da 0-5 nel match tie-break dopo un'ora e 29 minuti di gioco. I due sono poi stati protagonisti anche di un match di doppio misto.

Fonseca, duro colpo ad Alcaraz

Dopo la sfida in singolare Alcaraz e Fonseca hanno disputato un match tie-break a 10 punti di doppio misto, rispettivamente al fianco di Jessica Pegula e Amanda Anisimova che ha visto la coppia dello spagnolo imporsi per 10 punti a 8. Durante il match Alcaraz ha sperimentato la potenza di Fonseca dopo che un dritto del brasiliano ha colpito involontariamente in pieno volto lo spagnolo. Alcaraz ha riso, mentre il brasiliano si è subito scusato per l'accduto prima di proseguire la partita.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Australian Open, ufficiale l'entry listRonaldo stupisce anche Alcaraz

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS