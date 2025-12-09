Fonseca, duro colpo ad Alcaraz: la pallina lo colpisce al volto e finisce così...

A meno di un mese dalla sconfitta rimediata nell'ultimo atto delle Nitto Atp Finals per mano di Jannik Sinner, Carlos Alcaraz è tornato in campo. Il numero uno del mondo è stato infatti protagonista di alcuni match di esibizione prima in New Jersey, dove ha giocato con Francis Tiafoe, e poi allo loan Depot Park di Miami, dove per la prima volta in carriera ha affrontato la stella brasiliana Joao Fonseca. La sfida andata in scena nella notte italiana ha visto lo spagnolo imporsi con il punteggio di 7-5 2-6 10-8 recuperando da 0-5 nel match tie-break dopo un'ora e 29 minuti di gioco. I due sono poi stati protagonisti anche di un match di doppio misto.