Paula Badosa si allena con la nuova stella del tennis italiano: le foto virali sui social

Un allenamento speciale per Jacopo Vasamì. Il tennista romano classe 2007 sta svolgendo la preparazione a Dubai in vista della prossima stagione e questa mattina ha svolto una sessione di lavoro insieme all'ex numero due del mondo Paula Badosa, come testimoniato da alcune foto pubblicate sui social dalla spagnola. Un allenamento particolare per Vasamì che è fidanzato con Jana Badosa, sorella di Paula.