Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 9 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Paula Badosa si allena con la nuova stella del tennis italiano: le foto virali sui social

In vista della prossima stagione la tennista spagnola ha svolto una sessione di lavoro a Dubai insieme al classe 2007 romano Jacopo Vasamì
1 min
TagsJacopo VasamiPaula Badosa

Un allenamento speciale per Jacopo Vasamì. Il tennista romano classe 2007 sta svolgendo la preparazione a Dubai in vista della prossima stagione e questa mattina ha svolto una sessione di lavoro insieme all'ex numero due del mondo Paula Badosa, come testimoniato da alcune foto pubblicate sui social dalla spagnola. Un allenamento particolare per Vasamì che è fidanzato con Jana Badosa, sorella di Paula.

Vasamì prepara il 2026

Dopo essere stato tra i tedofori che hanno trasportato la torcia olimpica a Roma, Vasamì ha iniziato a preparare la prossima stagione per dare continuità ad un 2025 durante il quale si è per la prima volta affacciato al circuito maggiore con il debutto arrivato nelle qualificazioni degli Internazionali Bnl d'Italia, dove è uscito sconfitto in due set dalla sfida con Cameron Norrie.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Djokovic e la strana previsione sui MondialiAustralian Open, ufficiale l'entry list

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS