Paula Badosa si allena con la nuova stella del tennis italiano: le foto virali sui social
Un allenamento speciale per Jacopo Vasamì. Il tennista romano classe 2007 sta svolgendo la preparazione a Dubai in vista della prossima stagione e questa mattina ha svolto una sessione di lavoro insieme all'ex numero due del mondo Paula Badosa, come testimoniato da alcune foto pubblicate sui social dalla spagnola. Un allenamento particolare per Vasamì che è fidanzato con Jana Badosa, sorella di Paula.
Vasamì prepara il 2026
Dopo essere stato tra i tedofori che hanno trasportato la torcia olimpica a Roma, Vasamì ha iniziato a preparare la prossima stagione per dare continuità ad un 2025 durante il quale si è per la prima volta affacciato al circuito maggiore con il debutto arrivato nelle qualificazioni degli Internazionali Bnl d'Italia, dove è uscito sconfitto in due set dalla sfida con Cameron Norrie.