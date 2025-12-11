Corriere dello Sport.it
giovedì 11 dicembre 2025
Sinner show in spiaggia a Dubai, ma Vagnozzi di più: e tagga Donnarumma...

Divertimento con tutto il team per il numero due del mondo, che continua la sua preparazione alla prossima stagione
2 min
Tagsjannik sinnerDarren Cahillsimone vagnozzi

Jannik Sinner è tornato al lavoro dopo essersi concesso un weekend libero ad Abu Dhabi per assistere all'ultimo Gran Premio della stagione di Formula 1. Il numero due del mondo, dopo aver chiuso il suo 2025 tennistico con il titolo conquistato alle Nitto Atp Finals, sta svolgeno la preparazione invernale a Dubai insieme a tutto il suo team per avvicinare i primi impegni del prossimo anno.  

Divertimento in spiaggia per Sinner e il team

Tra una sessione di allenamento e l'altra non mancano per Jannik i momenti di svago, come testimoniato da alcune immagini che hanno già fatto il giro dei social. Insieme ai suoi coach Darren Cahill e Simone Vagnozzi, il campione azzurro si è infatti concesso una partitella a calcio in spiaggia. A prendersi la scena nell'immagine è però Vagnozzi, assoluto protagonista con una parata da campione. Il coach abruzzese ha poi ripubblicato la foto sulle sue storie Instagram taggando il portiere del Manchester City e della nazionale azzurra, Gigi Donnarumma.  

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

