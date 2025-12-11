Sinner show in spiaggia a Dubai, ma Vagnozzi di più: e tagga Donnarumma...

Divertimento in spiaggia per Sinner e il team

Tra una sessione di allenamento e l'altra non mancano per Jannik i momenti di svago, come testimoniato da alcune immagini che hanno già fatto il giro dei social. Insieme ai suoi coach Darren Cahill e Simone Vagnozzi, il campione azzurro si è infatti concesso una partitella a calcio in spiaggia. A prendersi la scena nell'immagine è però Vagnozzi, assoluto protagonista con una parata da campione. Il coach abruzzese ha poi ripubblicato la foto sulle sue storie Instagram taggando il portiere del Manchester City e della nazionale azzurra, Gigi Donnarumma.