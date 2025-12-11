Sinner si è allenato con una grande allieva di Cahill: “Una coppia di campioni…”

Una allenamento speciale per Jannik Sinner. Il numero due del mondo sta continuando a svolgere la preparazione invernale a Dubai con l'obiettivo di iniziare la prossima stagione sugli stessi livelli di quella che si è appena conclusa per difendere il titolo degli Australian Open e per iniziare una nuova rincorsa alla vetta del ranking. Per riuscirci, l'azzurro ha svolto una sessione di lavoro con una ex numero uno del mondo, Simona Halep, anche lei allenata nel corso della sua carriera da Darren Cahill.