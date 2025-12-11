Sinner si è allenato con una grande allieva di Cahill: “Una coppia di campioni…”
Una allenamento speciale per Jannik Sinner. Il numero due del mondo sta continuando a svolgere la preparazione invernale a Dubai con l'obiettivo di iniziare la prossima stagione sugli stessi livelli di quella che si è appena conclusa per difendere il titolo degli Australian Open e per iniziare una nuova rincorsa alla vetta del ranking. Per riuscirci, l'azzurro ha svolto una sessione di lavoro con una ex numero uno del mondo, Simona Halep, anche lei allenata nel corso della sua carriera da Darren Cahill.
Sinner, allenamento speciale con Halep
A testimoniare l'incontro tra i due giocatori è stato proprio Cahill, che ha postato qualche immagine dell'allenamento tra Sinner e Halep con la didascalia: "Una coppia di campioni". La tennista rumena ha annunciato il suo ritiro dal tennis giocato all'inizio di quest'anno nel torneo di casa di Cluj-Napoca dopo aver conquistato in carriera 24 titolo Wta tra cui due Slam.