Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 11 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Lopez e Ferrero, gli allenatori di Alcaraz sono i migliori del 2025 per l’Atp: battuti Cahill e Vagnozzi

È il team dello spagnolo ad aggiudicarsi il premio di "Coach dell'anno" per gli Atp Awards: succedono nell'albo d'oro a Michael Russell, allenatore di Taylor Fritz
1 min
TagsCarlos Alcarazsamuel lopezjuan carlos ferrero

Chiudendo al numero uno del mondo Carlos Alcaraz si è assicurato il premio di "Giocatore dell'anno" per gli Atp Awards 2025. Già vincitore di questo riconoscimento nel 2022, il tennista spagnolo succede stavolta nell'albo d'oro a Jannik Sinner dopo aver conquistato nella stagione appena due Slam al Roland Garros e agli US Open e altri 6 titoli riuscendo a raggiungere quota 24 in carriera. Il tutto anche grazie al lavoro del team, che è stato infatti premiato come il migliore per l'anno 2025.

Lopez e Ferrero premiati come coach dell'anno

Sono Juan Carlos Ferrero e Samuel Lopez, gli allenatori di Alcaraz, a vincere il premio di "Coach dell'anno" per gli Atp Awards 2025. Il team dello spagnolo ha superato Simone Vagnozzi e Darren Cahill, allenatori di Sinner, Frederic Fontang, coach di Felix Auger-Aliassime, Bryan Shelton, coach di Ben Shelton, e Benjamin Balleret, coach di Valentin Vacherot. A vincere il premio lo scorso anno fu Michael Russell, allenatore di Taylor Fritz.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Sabalenka spettacolare in tacchi a spilloSinner si allena con un'ex allieva di Cahill

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS