Lopez e Ferrero, gli allenatori di Alcaraz sono i migliori del 2025 per l’Atp: battuti Cahill e Vagnozzi

Chiudendo al numero uno del mondo Carlos Alcaraz si è assicurato il premio di " Giocatore dell'anno " per gli Atp Awards 2025 . Già vincitore di questo riconoscimento nel 2022, il tennista spagnolo succede stavolta nell'albo d'oro a Jannik Sinner dopo aver conquistato nella stagione appena due Slam al Roland Garros e agli US Open e altri 6 titoli riuscendo a raggiungere quota 24 in carriera. Il tutto anche grazie al lavoro del team, che è stato infatti premiato come il migliore per l'anno 2025.

Lopez e Ferrero premiati come coach dell'anno

Sono Juan Carlos Ferrero e Samuel Lopez, gli allenatori di Alcaraz, a vincere il premio di "Coach dell'anno" per gli Atp Awards 2025. Il team dello spagnolo ha superato Simone Vagnozzi e Darren Cahill, allenatori di Sinner, Frederic Fontang, coach di Felix Auger-Aliassime, Bryan Shelton, coach di Ben Shelton, e Benjamin Balleret, coach di Valentin Vacherot. A vincere il premio lo scorso anno fu Michael Russell, allenatore di Taylor Fritz.