Cerundolo e la spietata confessione su Sinner: "Vi devo dire la verità, a un certo punto..."

Attualmente impegnato nelle UTS Grand Final di Londra , Francisco Cerundolo ha parlato di Jannik Sinner . Il tennista argentino è uno dei pochi giocatori ad essere riuscito a battere Jannik due volte in carriera: al Masters 1000 di Miami nel 2022 dopo che l'azzurro fu costretto al ritiro nei quarti di finale e poi l'anno successivo agli Internazionali Bnl d'Italia . "Nel 2023 - le parole di Cerundolo - era tipo numero 5 o numero 6 del mondo, e ora ovviamente è numero 1 o numero 2, quindi è molto diverso. Non aveva debolezze, nessun punto vulnerabile. L’ho affrontato a Roma quest’anno ed è stata una partita combattuta. Era il suo primo torneo dopo la sospensione e avevo un po’ più di tempo per pensare in campo e provare a creare qualcosa".

Cerundolo su Sinner: "Sul duro è imbattibile"

L'argentino ha poi aggiunto: "Poi l’ho affrontato a Parigi indoor sul duro ed era imbattibile. Stavo giocando bene, ho perso il primo set 7-5 e poi 6-1. Onestamente, sentivo di giocare bene e in un set riesci a vincere un solo game. È sempre lì. Il suo servizio è incredibile, la sua risposta è fenomenale e negli scambi da fondo colpisce così forte che non hai tempo. A Parigi non sapevo cosa fare. È migliorato tantissimo. Due anni fa forse fisicamente non era così solido, e se giocavi scambi lunghi o partite intense, commetteva qualche errore in più. Ora non sbaglia niente. Per battere lui o Alcaraz devo giocare perfettamente e loro devono giocare un po’ male".