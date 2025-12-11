Corriere dello Sport.it
giovedì 11 dicembre 2025
Cerundolo e la spietata confessione su Sinner: "Vi devo dire la verità, a un certo punto..."

Impegnato nelle UTS Grand Final di Londra, il tennista argentino ha parlato dell'incredibile livello espresso dal numero due del mondo
Tagsjannik sinnerfrancesco cerundolo

Attualmente impegnato nelle UTS Grand Final di LondraFrancisco Cerundolo ha parlato di Jannik Sinner. Il tennista argentino è uno dei pochi giocatori ad essere riuscito a battere Jannik due volte in carriera: al Masters 1000 di Miami nel 2022 dopo che l'azzurro fu costretto al ritiro nei quarti di finale e poi l'anno successivo agli Internazionali Bnl d'Italia. "Nel 2023 - le parole di Cerundolo - era tipo numero 5 o numero 6 del mondo, e ora ovviamente è numero 1 o numero 2, quindi è molto diverso. Non aveva debolezze, nessun punto vulnerabile. L’ho affrontato a Roma quest’anno ed è stata una partita combattuta. Era il suo primo torneo dopo la sospensione e avevo un po’ più di tempo per pensare in campo e provare a creare qualcosa".

Cerundolo su Sinner: "Sul duro è imbattibile"

L'argentino ha poi aggiunto: "Poi l’ho affrontato a Parigi indoor sul duro ed era imbattibile. Stavo giocando bene, ho perso il primo set 7-5 e poi 6-1. Onestamente, sentivo di giocare bene e in un set riesci a vincere un solo game. È sempre lì. Il suo servizio è incredibile, la sua risposta è fenomenale e negli scambi da fondo colpisce così forte che non hai tempo. A Parigi non sapevo cosa fare. È migliorato tantissimo. Due anni fa forse fisicamente non era così solido, e se giocavi scambi lunghi o partite intense, commetteva qualche errore in più. Ora non sbaglia niente. Per battere lui o Alcaraz devo giocare perfettamente e loro devono giocare un po’ male".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

